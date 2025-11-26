flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 крона 1651 года "Тип 1649-1660" (Великобритания, Содружество)

Аверс монеты - 1 крона 1651 года "Тип 1649-1660" - цена золотой монеты - Великобритания, СодружествоРеверс монеты - 1 крона 1651 года "Тип 1649-1660" - цена золотой монеты - Великобритания, Содружество

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес2,275 гр
  • Чистого золота (0,0671 oz) 2,0862 гр
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодСодружество
  • Номинал1 крона
  • Год1651
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:9100 USD
График аукционных продаж 1 крона 1651 года "Тип 1649-1660" - цена золотой монеты - Великобритания, Содружество
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1651 года. Это золотая монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 193 проданному на аукционе Spink за 13000 GBP. Торги состоялись 23 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 крона 1651 на аукционе Stack's - 13 января 2024
Великобритания 1 крона 1651 на аукционе Stack's - 13 января 2024
ПродавецStack's
Дата13 января 2024
СохранностьXF45 PCGS
Цена
5000 $
Цена в валюте аукциона 5000 USD
Великобритания 1 крона 1651 на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьAU55 NGC
Цена
3339 $
Цена в валюте аукциона 3000 CHF
Великобритания 1 крона 1651 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 8 ноября 2022
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата8 ноября 2022
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1651 на аукционе Spink - 23 января 2022
Великобритания 1 крона 1651 на аукционе Spink - 23 января 2022
ПродавецSpink
Дата23 января 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1651 на аукционе Spink - 29 апреля 2021
ПродавецSpink
Дата29 апреля 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1651 на аукционе DNW - 10 марта 2020
ПродавецDNW
Дата10 марта 2020
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1 крона 1651 на аукционе Sovereign Rarities - 24 сентября 2019
ПродавецSovereign Rarities
Дата24 сентября 2019
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Великобритания 1 крона 1651 на аукционе Baldwin's of St. James's - 28 сентября 2018
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата28 сентября 2018
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1651 на аукционе CNG - 10 января 2018
ПродавецCNG
Дата10 января 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1651 на аукционе Baldwin's of St. James's - 24 июня 2014
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата24 июня 2014
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1651 на аукционе Heritage - 6 января 2014
Великобритания 1 крона 1651 на аукционе Heritage - 6 января 2014
ПродавецHeritage
Дата6 января 2014
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1651 на аукционе Stack's - 16 августа 2013
Великобритания 1 крона 1651 на аукционе Stack's - 16 августа 2013
ПродавецStack's
Дата16 августа 2013
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1651 на аукционе Spink - 26 июня 2013
ПродавецSpink
Дата26 июня 2013
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1651 на аукционе Goldberg - 26 мая 2008
Великобритания 1 крона 1651 на аукционе Goldberg - 26 мая 2008
ПродавецGoldberg
Дата26 мая 2008
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Содружества 1 крона 1651 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты 1 крона 1651 года "Тип 1649-1660" составляет 9100 USD. В монете содержится 2,0862 гр чистого золота, поэтому ниже 279,88 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона 1651 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона 1651 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 крона 1651 года?

Для продажи 1 крона 1651 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет СодружестваМонеты Великобритании 1651 годаВсе британские монетыбританские золотые монетыбританские монеты номиналом 1 кронаНумизматические аукционы