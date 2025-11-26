flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

2 кроны (Двойная крона) 1651 года (Великобритания, Содружество)

Аверс монеты - 2 кроны (Двойная крона) 1651 года - цена золотой монеты - Великобритания, СодружествоРеверс монеты - 2 кроны (Двойная крона) 1651 года - цена золотой монеты - Великобритания, Содружество

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес4,55 гр
  • Чистого золота (0,1341 oz) 4,1723 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодСодружество
  • Номинал2 кроны (Двойная крона)
  • Год1651
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:12000 USD
График аукционных продаж 2 кроны (Двойная крона) 1651 года - цена золотой монеты - Великобритания, Содружество
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 кроны (Двойная крона) 1651 года. Это золотая монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 31 проданному на аукционе Spink за 26000 GBP. Торги состоялись 28 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) 1651 на аукционе St James’s - 15 апреля 2025
ПродавецSt James’s
Дата15 апреля 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) 1651 на аукционе St James’s - 8 ноября 2023
ПродавецSt James’s
Дата8 ноября 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) 1651 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 18 октября 2023
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата18 октября 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
20703 $
Цена в валюте аукциона 17000 GBP
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) 1651 на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьAU55 NGC
Цена
8348 $
Цена в валюте аукциона 7500 CHF
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) 1651 на аукционе Spink - 23 января 2022
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) 1651 на аукционе Spink - 23 января 2022
ПродавецSpink
Дата23 января 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) 1651 на аукционе Spink - 16 января 2022
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) 1651 на аукционе Spink - 16 января 2022
ПродавецSpink
Дата16 января 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) 1651 на аукционе Spink - 28 сентября 2021
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) 1651 на аукционе Spink - 28 сентября 2021
ПродавецSpink
Дата28 сентября 2021
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) 1651 на аукционе DNW - 22 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата22 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) 1651 на аукционе Heritage - 20 августа 2021
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) 1651 на аукционе Heritage - 20 августа 2021
ПродавецHeritage
Дата20 августа 2021
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) 1651 на аукционе Spink - 2 июня 2020
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) 1651 на аукционе Spink - 2 июня 2020
ПродавецSpink
Дата2 июня 2020
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) 1651 на аукционе Roma Numismatics - 27 марта 2020
ПродавецRoma Numismatics
Дата27 марта 2020
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) 1651 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 4 апреля 2019
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата4 апреля 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) 1651 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 24 сентября 2015
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата24 сентября 2015
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) 1651 на аукционе Spink - 25 марта 2015
ПродавецSpink
Дата25 марта 2015
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) 1651 на аукционе Heritage - 6 января 2014
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) 1651 на аукционе Heritage - 6 января 2014
ПродавецHeritage
Дата6 января 2014
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) 1651 на аукционе Spink - 26 июня 2013
ПродавецSpink
Дата26 июня 2013
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) 1651 на аукционе Baldwin's of St. James's - 1 октября 2012
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата1 октября 2012
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) 1651 на аукционе Heritage - 1 мая 2012
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) 1651 на аукционе Heritage - 1 мая 2012
ПродавецHeritage
Дата1 мая 2012
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) 1651 на аукционе Baldwin's of St. James's - 27 сентября 2011
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата27 сентября 2011
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) 1651 на аукционе Goldberg - 16 сентября 2008
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) 1651 на аукционе Goldberg - 16 сентября 2008
ПродавецGoldberg
Дата16 сентября 2008
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) 1651 на аукционе Heritage - 12 января 2004
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) 1651 на аукционе Heritage - 12 января 2004
ПродавецHeritage
Дата12 января 2004
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Содружества 2 кроны (Двойная крона) 1651 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты 2 кроны (Двойная крона) 1651 года составляет 12000 USD. В монете содержится 4,1723 гр чистого золота, поэтому ниже 559,34 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 кроны (Двойная крона) 1651 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 2 кроны (Двойная крона) 1651 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 кроны (Двойная крона) 1651 года?

Для продажи 2 кроны (Двойная крона) 1651 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет СодружестваМонеты Великобритании 1651 годаВсе британские монетыбританские золотые монетыбританские монеты номиналом 2 кроны (Двойная крона)Нумизматические аукционы