2 кроны (Двойная крона) 1651 года (Великобритания, Содружество)
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес4,55 гр
- Чистого золота (0,1341 oz) 4,1723 гр
- Диаметр27 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- СтранаВеликобритания
- ПериодСодружество
- Номинал2 кроны (Двойная крона)
- Год1651
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 кроны (Двойная крона) 1651 года. Это золотая монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 31 проданному на аукционе Spink за 26000 GBP. Торги состоялись 28 сентября 2021.
