flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1/2 кроны (Полукрона) 1654 года (Великобритания, Содружество)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1654 года - цена серебряной монеты - Великобритания, СодружествоРеверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1654 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество

Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес15 гр
  • Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
  • Диаметр35 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодСодружество
  • Номинал1/2 кроны (Полукрона)
  • Год1654
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:690 USD
График аукционных продаж 1/2 кроны (Полукрона) 1654 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1654 года. Это серебряная монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 80 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 1500 GBP. Торги состоялись 9 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1654 на аукционе NOONANS - 3 сентября 2025
ПродавецNOONANS
Дата3 сентября 2025
СохранностьF
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 85 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1654 на аукционе Mowbray Collectables - 14 марта 2025
ПродавецMowbray Collectables
Дата14 марта 2025
СохранностьVF
Цена
1250 NZD
Цена в валюте аукциона 1250 NZD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1654 на аукционе St James’s - 2 октября 2024
ПродавецSt James’s
Дата2 октября 2024
СохранностьVF30 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1654 на аукционе Spink - 25 сентября 2024
ПродавецSpink
Дата25 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1654 на аукционе Spink - 4 апреля 2024
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1654 на аукционе Spink - 4 апреля 2024
ПродавецSpink
Дата4 апреля 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1654 на аукционе Spink - 28 сентября 2023
ПродавецSpink
Дата28 сентября 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1654 на аукционе NOONANS - 20 сентября 2023
ПродавецNOONANS
Дата20 сентября 2023
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1654 на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 12 сентября 2023
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата12 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1654 на аукционе St James’s - 24 мая 2023
ПродавецSt James’s
Дата24 мая 2023
СохранностьAU50 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1654 на аукционе Spink - 3 апреля 2023
ПродавецSpink
Дата3 апреля 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1654 на аукционе London Coins - 5 июня 2022
ПродавецLondon Coins
Дата5 июня 2022
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1654 на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1654 на аукционе Heritage - 30 января 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1654 на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1654 на аукционе Münzen Gut-Lynt - 19 сентября 2021
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата19 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1654 на аукционе DNW - 5 мая 2021
ПродавецDNW
Дата5 мая 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1654 на аукционе DNW - 2 декабря 2020
ПродавецDNW
Дата2 декабря 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1654 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 27 ноября 2020
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата27 ноября 2020
СохранностьVG
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1654 на аукционе DNW - 9 сентября 2020
ПродавецDNW
Дата9 сентября 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1654 на аукционе London Coins - 7 июня 2020
ПродавецLondon Coins
Дата7 июня 2020
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1654 на аукционе DNW - 19 сентября 2019
ПродавецDNW
Дата19 сентября 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1654 на аукционе London Coins - 2 июня 2019
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2019
СохранностьVG
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Содружества 1/2 кроны (Полукрона) 1654 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1654 года составляет 690 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) 1654 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1654 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) 1654 года?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1654 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет СодружестваМонеты Великобритании 1654 годаВсе британские монетыбританские серебряные монетыбританские монеты номиналом 1/2 кроны (Полукрона)Нумизматические аукционы