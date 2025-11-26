ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952
1 крона 1655 года (Великобритания, Содружество)
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес2,275 гр
- Чистого золота (0,0671 oz) 2,0862 гр
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодСодружество
- Номинал1 крона
- Год1655
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
