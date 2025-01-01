flag
Монеты Великобритании 1655 года

Золотые монеты

Юнайт 1655
2 кроны (Двойная крона) 1655
1 крона 1655
Серебряные монеты

1/2 кроны (Полукрона) 1655
Средняя цена2700 $
1 шиллинг 1655
Средняя цена640 $
6 пенсов 1655
Средняя цена1000 $
2 пенса (Полгрота) без года (1649-1660)
Средняя цена220 $
Пенни без года (1649-1660)
Средняя цена370 $
1/2 пенни 1649-1660
Средняя цена230 $
