6 пенсов 1655 года (Великобритания, Содружество)
Фотография: Spink
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,925)
- Вес3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр27 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодСодружество
- Номинал6 пенсов
- Год1655
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1655 года. Это серебряная монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 97130 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1200 USD. Торги состоялись 30 января 2022.
Сколько стоит серебряная монета Содружества 6 пенсов 1655 года?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов 1655 года составляет 1000 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов 1655 года?
Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов 1655 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 6 пенсов 1655 года?
Для продажи 6 пенсов 1655 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.