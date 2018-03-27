flag
1 шиллинг 1655 года (Великобритания, Содружество)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1655 года - цена серебряной монеты - Великобритания, СодружествоРеверс монеты - 1 шиллинг 1655 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество

Фотография: Spink

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр30 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодСодружество
  • Номинал1 шиллинг
  • Год1655
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:640 USD
График аукционных продаж 1 шиллинг 1655 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1655 года. Это серебряная монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 416 проданному на аукционе Spink за 850 GBP. Торги состоялись 27 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 шиллинг 1655 на аукционе NOONANS - 29 мая 2025
ПродавецNOONANS
Дата29 мая 2025
СохранностьF
Цена
403 $
Цена в валюте аукциона 300 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1655 на аукционе Spink - 26 сентября 2024
ПродавецSpink
Дата26 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
932 $
Цена в валюте аукциона 700 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1655 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 2 сентября 2021
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата2 сентября 2021
СохранностьVG
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1655 на аукционе DNW - 7 апреля 2021
ПродавецDNW
Дата7 апреля 2021
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1655 на аукционе DNW - 6 июня 2019
ПродавецDNW
Дата6 июня 2019
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1655 на аукционе Heritage - 29 апреля 2019
ПродавецHeritage
Дата29 апреля 2019
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1655 на аукционе Spink - 27 марта 2018
ПродавецSpink
Дата27 марта 2018
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1655 на аукционе Spink - 27 марта 2018
ПродавецSpink
Дата27 марта 2018
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1655 на аукционе Spink - 6 декабря 2017
ПродавецSpink
Дата6 декабря 2017
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1655 на аукционе Spink - 25 сентября 2017
ПродавецSpink
Дата25 сентября 2017
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1655 на аукционе Spink - 25 сентября 2017
ПродавецSpink
Дата25 сентября 2017
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1655 на аукционе Stephen Album - 16 января 2016
ПродавецStephen Album
Дата16 января 2016
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1655 на аукционе Künker - 29 сентября 2004
ПродавецKünker
Дата29 сентября 2004
СохранностьVF
Цена
******
Сколько стоит серебряная монета Содружества 1 шиллинг 1655 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг 1655 года составляет 640 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг 1655 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг 1655 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 шиллинг 1655 года?

Для продажи 1 шиллинг 1655 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

