ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952
Юнайт 1655 года (Великобритания, Содружество)
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес9,1 гр
- Чистого золота (0,2683 oz) 8,3447 гр
- Диаметр34 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодСодружество
- НоминалЮнайт
- Год1655
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
Извините, нет данных о продажах этой монеты
Где продать монету юнайт 1655 года?
Для продажи юнайт 1655 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы