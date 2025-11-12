flag
1 крона 1654 года "Тип 1649-1660" (Великобритания, Содружество)

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес2,275 гр
  • Чистого золота (0,0671 oz) 2,0862 гр
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодСодружество
  • Номинал1 крона
  • Год1654
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1654 года. Это золотая монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 163 проданному на аукционе NOONANS за 3200 GBP. Торги состоялись 12 ноября 2025.

Сохранность
Великобритания 1 крона 1654 на аукционе NOONANS - 12 ноября 2025
ПродавецNOONANS
Дата12 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Содружества 1 крона 1654 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты 1 крона 1654 года "Тип 1649-1660" составляет 4200 USD. В монете содержится 2,0862 гр чистого золота, поэтому ниже 279,88 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона 1654 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона 1654 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 крона 1654 года?

Для продажи 1 крона 1654 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

