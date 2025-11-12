1 крона 1654 года "Тип 1649-1660" (Великобритания, Содружество)
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес2,275 гр
- Чистого золота (0,0671 oz) 2,0862 гр
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодСодружество
- Номинал1 крона
- Год1654
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1654 года. Это золотая монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 163 проданному на аукционе NOONANS за 3200 GBP. Торги состоялись 12 ноября 2025.
Сколько стоит золотая монета Содружества 1 крона 1654 года?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты 1 крона 1654 года "Тип 1649-1660" составляет 4200 USD. В монете содержится 2,0862 гр чистого золота, поэтому ниже 279,88 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона 1654 года?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона 1654 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 крона 1654 года?
Для продажи 1 крона 1654 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.