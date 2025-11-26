flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 крона 1654 года "Тип 1649-1656" (Великобритания, Содружество)

Аверс монеты - 1 крона 1654 года "Тип 1649-1656" - цена серебряной монеты - Великобритания, СодружествоРеверс монеты - 1 крона 1654 года "Тип 1649-1656" - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество

Фотография: Numismatica Ars Classica

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес30 гр
  • Чистого серебра (0,8922 oz) 27,75 гр
  • Диаметр44 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодСодружество
  • Номинал1 крона
  • Год1654
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:4100 USD
График аукционных продаж 1 крона 1654 года "Тип 1649-1656" - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1654 года. Это серебряная монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 1291 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 12500 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 крона 1654 на аукционе St James’s - 15 июля 2025
ПродавецSt James’s
Дата15 июля 2025
СохранностьVF
Цена
2551 $
Цена в валюте аукциона 1900 GBP
Великобритания 1 крона 1654 на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 мая 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата8 мая 2024
СохранностьXF
Цена
13758 $
Цена в валюте аукциона 12500 CHF
Великобритания 1 крона 1654 на аукционе CNG - 20 сентября 2023
ПродавецCNG
Дата20 сентября 2023
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 крона 1654 на аукционе London Coins - 4 декабря 2022
ПродавецLondon Coins
Дата4 декабря 2022
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 крона 1654 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 30 июля 2020
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата30 июля 2020
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона 1654 на аукционе Davissons Ltd. - 1 апреля 2020
ПродавецDavissons Ltd.
Дата1 апреля 2020
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 крона 1654 на аукционе Spink - 28 января 2019
ПродавецSpink
Дата28 января 2019
СохранностьFR
Цена
Великобритания 1 крона 1654 на аукционе Spink - 25 сентября 2017
ПродавецSpink
Дата25 сентября 2017
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона 1654 на аукционе Morton & Eden - 2 июля 2015
ПродавецMorton & Eden
Дата2 июля 2015
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона 1654 на аукционе Spink - 25 марта 2015
ПродавецSpink
Дата25 марта 2015
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1 крона 1654 на аукционе Heritage - 16 января 2013
ПродавецHeritage
Дата16 января 2013
СохранностьVF35 NGC
Цена
Великобритания 1 крона 1654 на аукционе Heritage - 12 сентября 2011
ПродавецHeritage
Дата12 сентября 2011
СохранностьXF40 NGC
Цена
Великобритания 1 крона 1654 на аукционе Goldberg - 26 сентября 2007
ПродавецGoldberg
Дата26 сентября 2007
СохранностьAU53 NGC
Цена
Великобритания 1 крона 1654 на аукционе Heritage - 15 сентября 2006
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2006
СохранностьVF25 ICG
Цена
Великобритания 1 крона 1654 на аукционе Spink - 28 сентября 2005
ПродавецSpink
Дата28 сентября 2005
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона 1654 на аукционе Goldberg - 1 июня 2005
ПродавецGoldberg
Дата1 июня 2005
СохранностьAU53 NGC
Цена
Великобритания 1 крона 1654 на аукционе UBS - 14 сентября 1999
ПродавецUBS
Дата14 сентября 1999
СохранностьVF
Цена

Сколько стоит серебряная монета Содружества 1 крона 1654 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 крона 1654 года "Тип 1649-1656" составляет 4100 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона 1654 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона 1654 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 крона 1654 года?

Для продажи 1 крона 1654 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

