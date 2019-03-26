flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 крона 1649 года "Тип 1649-1656" (Великобритания, Содружество)

Аверс монеты - 1 крона 1649 года "Тип 1649-1656" - цена серебряной монеты - Великобритания, СодружествоРеверс монеты - 1 крона 1649 года "Тип 1649-1656" - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество

Фотография: Spink

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес30 гр
  • Чистого серебра (0,8922 oz) 27,75 гр
  • Диаметр44 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодСодружество
  • Номинал1 крона
  • Год1649
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:20000 USD
График аукционных продаж 1 крона 1649 года "Тип 1649-1656" - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1649 года. Это серебряная монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 20 проданному на аукционе Spink за 28000 GBP. Торги состоялись 26 марта 2019.

Сохранность
Великобритания 1 крона 1649 на аукционе St James’s - 22 июля 2021
ПродавецSt James’s
Дата22 июля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
1185 $
Цена в валюте аукциона 860 GBP
Великобритания 1 крона 1649 на аукционе Spink - 26 марта 2019
ПродавецSpink
Дата26 марта 2019
СохранностьXF
Цена
36988 $
Цена в валюте аукциона 28000 GBP
Великобритания 1 крона 1649 на аукционе Spink - 25 сентября 2017
ПродавецSpink
Дата25 сентября 2017
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 крона 1649 на аукционе Spink - 25 сентября 2017
ПродавецSpink
Дата25 сентября 2017
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 крона 1649 на аукционе Stack's - 15 января 2008
ПродавецStack's
Дата15 января 2008
СохранностьVF
Цена
******
Сколько стоит серебряная монета Содружества 1 крона 1649 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 крона 1649 года "Тип 1649-1656" составляет 20000 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона 1649 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона 1649 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 крона 1649 года?

Для продажи 1 крона 1649 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

