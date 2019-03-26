1 крона 1649 года "Тип 1649-1656" (Великобритания, Содружество)
Фотография: Spink
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,925)
- Вес30 гр
- Чистого серебра (0,8922 oz) 27,75 гр
- Диаметр44 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодСодружество
- Номинал1 крона
- Год1649
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1649 года. Это серебряная монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 20 проданному на аукционе Spink за 28000 GBP. Торги состоялись 26 марта 2019.
Сколько стоит серебряная монета Содружества 1 крона 1649 года?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 крона 1649 года "Тип 1649-1656" составляет 20000 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона 1649 года?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона 1649 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 крона 1649 года?
Для продажи 1 крона 1649 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.