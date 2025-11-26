flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Юнайт 1649 года (Великобритания, Содружество)

Аверс монеты - Юнайт 1649 года - цена золотой монеты - Великобритания, СодружествоРеверс монеты - Юнайт 1649 года - цена золотой монеты - Великобритания, Содружество

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес9,1 гр
  • Чистого золота (0,2683 oz) 8,3447 гр
  • Диаметр34 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодСодружество
  • НоминалЮнайт
  • Год1649
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:9800 USD
График аукционных продаж Юнайт 1649 года - цена золотой монеты - Великобритания, Содружество
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты юнайт 1649 года. Это золотая монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 2854 проданному на аукционе Stack's Bowers за 15812.5 USD. Торги состоялись 14 января 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Юнайт 1649 на аукционе The Coinery - 23 ноября 2025
ПродавецThe Coinery
Дата23 ноября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Великобритания Юнайт 1649 на аукционе Stack's - 26 августа 2025
Великобритания Юнайт 1649 на аукционе Stack's - 26 августа 2025
ПродавецStack's
Дата26 августа 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
12000 $
Цена в валюте аукциона 12000 USD
Великобритания Юнайт 1649 на аукционе Stack's - 13 марта 2025
Великобритания Юнайт 1649 на аукционе Stack's - 13 марта 2025
ПродавецStack's
Дата13 марта 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
8000 $
Цена в валюте аукциона 8000 USD
Великобритания Юнайт 1649 на аукционе Heritage - 13 января 2025
ПродавецHeritage
Дата13 января 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Великобритания Юнайт 1649 на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 декабря 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата3 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания Юнайт 1649 на аукционе MDC Monaco - 13 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата13 октября 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Великобритания Юнайт 1649 на аукционе Stack's - 16 августа 2023
Великобритания Юнайт 1649 на аукционе Stack's - 16 августа 2023
ПродавецStack's
Дата16 августа 2023
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Великобритания Юнайт 1649 на аукционе Spink - 3 апреля 2023
ПродавецSpink
Дата3 апреля 2023
СохранностьНет оценки
Цена
******
Великобритания Юнайт 1649 на аукционе HARMERS - 30 марта 2023
ПродавецHARMERS
Дата30 марта 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Великобритания Юнайт 1649 на аукционе Heritage - 9 января 2023
ПродавецHeritage
Дата9 января 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Великобритания Юнайт 1649 на аукционе Heritage - 9 января 2023
Великобритания Юнайт 1649 на аукционе Heritage - 9 января 2023
ПродавецHeritage
Дата9 января 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Великобритания Юнайт 1649 на аукционе SINCONA - 24 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2022
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Великобритания Юнайт 1649 на аукционе SINCONA - 16 мая 2022
ПродавецSINCONA
Дата16 мая 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Великобритания Юнайт 1649 на аукционе Heritage - 10 января 2022
Великобритания Юнайт 1649 на аукционе Heritage - 10 января 2022
ПродавецHeritage
Дата10 января 2022
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Великобритания Юнайт 1649 на аукционе Heritage - 10 января 2022
ПродавецHeritage
Дата10 января 2022
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Великобритания Юнайт 1649 на аукционе SINCONA - 21 ноября 2021
ПродавецSINCONA
Дата21 ноября 2021
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Великобритания Юнайт 1649 на аукционе Heritage - 20 августа 2021
Великобритания Юнайт 1649 на аукционе Heritage - 20 августа 2021
ПродавецHeritage
Дата20 августа 2021
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Великобритания Юнайт 1649 на аукционе CNG - 10 января 2018
ПродавецCNG
Дата10 января 2018
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания Юнайт 1649 на аукционе Stack's - 10 января 2013
Великобритания Юнайт 1649 на аукционе Stack's - 10 января 2013
ПродавецStack's
Дата10 января 2013
СохранностьAU55 NGC
Цена
Великобритания Юнайт 1649 на аукционе Baldwin's of St. James's - 19 апреля 2012
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата19 апреля 2012
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания Юнайт 1649 на аукционе Stack's - 15 января 2008
Великобритания Юнайт 1649 на аукционе Stack's - 15 января 2008
ПродавецStack's
Дата15 января 2008
СохранностьXF
Цена
******
Сколько стоит золотая монета Содружества юнайт 1649 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты юнайт 1649 года составляет 9800 USD. В монете содержится 8,3447 гр чистого золота, поэтому ниже 1119,11 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене юнайт 1649 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты юнайт 1649 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету юнайт 1649 года?

Для продажи юнайт 1649 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
