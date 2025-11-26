flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 шиллинг 1649 года (Великобритания, Содружество)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1649 года - цена серебряной монеты - Великобритания, СодружествоРеверс монеты - 1 шиллинг 1649 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество

Фотография: Numismatik Naumann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр30 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодСодружество
  • Номинал1 шиллинг
  • Год1649
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1500 USD
График аукционных продаж 1 шиллинг 1649 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1649 года. Это серебряная монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 838 проданному на аукционе Spink за 3500 GBP. Торги состоялись 25 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 шиллинг 1649 на аукционе Sovereign Rarities - 19 ноября 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата19 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
1078 $
Цена в валюте аукциона 850 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1649 на аукционе Heritage - 18 февраля 2024
Великобритания 1 шиллинг 1649 на аукционе Heritage - 18 февраля 2024
ПродавецHeritage
Дата18 февраля 2024
СохранностьXF40 NGC
Цена
2160 $
Цена в валюте аукциона 2160 USD
Великобритания 1 шиллинг 1649 на аукционе Heritage - 18 февраля 2024
ПродавецHeritage
Дата18 февраля 2024
СохранностьXF40 NGC
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1649 на аукционе Spink - 13 декабря 2023
ПродавецSpink
Дата13 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1649 на аукционе CNG - 31 мая 2023
ПродавецCNG
Дата31 мая 2023
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1649 на аукционе TimeLine Auctions - 27 мая 2023
ПродавецTimeLine Auctions
Дата27 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1649 на аукционе Spink - 3 апреля 2023
ПродавецSpink
Дата3 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1649 на аукционе Naumann - 2 апреля 2023
ПродавецNaumann
Дата2 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1649 на аукционе Naumann - 5 февраля 2023
ПродавецNaumann
Дата5 февраля 2023
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1649 на аукционе Naumann - 4 декабря 2022
ПродавецNaumann
Дата4 декабря 2022
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1649 на аукционе TimeLine Auctions - 3 декабря 2022
ПродавецTimeLine Auctions
Дата3 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1649 на аукционе Leu - 21 августа 2022
ПродавецLeu
Дата21 августа 2022
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1649 на аукционе Spink - 5 июля 2022
ПродавецSpink
Дата5 июля 2022
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1649 на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1649 на аукционе Heritage - 30 января 2022
Великобритания 1 шиллинг 1649 на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1649 на аукционе Heritage - 30 января 2022
Великобритания 1 шиллинг 1649 на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1649 на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1649 на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1649 на аукционе Heritage - 30 января 2022
Великобритания 1 шиллинг 1649 на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1649 на аукционе Heritage - 30 января 2022
Великобритания 1 шиллинг 1649 на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1649 на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Сколько стоит серебряная монета Содружества 1 шиллинг 1649 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг 1649 года составляет 1500 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг 1649 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг 1649 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 шиллинг 1649 года?

Для продажи 1 шиллинг 1649 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
