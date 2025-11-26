1 шиллинг 1654 года (Великобритания, Содружество)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,925)
- Вес6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр30 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодСодружество
- Номинал1 шиллинг
- Год1654
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1654 года. Это серебряная монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 31896 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2160 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.
Сколько стоит серебряная монета Содружества 1 шиллинг 1654 года?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг 1654 года составляет 560 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг 1654 года?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг 1654 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 шиллинг 1654 года?
Для продажи 1 шиллинг 1654 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.