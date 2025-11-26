flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 шиллинг 1654 года (Великобритания, Содружество)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1654 года - цена серебряной монеты - Великобритания, СодружествоРеверс монеты - 1 шиллинг 1654 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр30 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодСодружество
  • Номинал1 шиллинг
  • Год1654
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:560 USD
График аукционных продаж 1 шиллинг 1654 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество
Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1654 года. Это серебряная монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 31896 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2160 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 шиллинг 1654 на аукционе NOONANS - 12 ноября 2025
ПродавецNOONANS
Дата12 ноября 2025
СохранностьF
Цена
447 $
Цена в валюте аукциона 340 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1654 на аукционе Leu - 18 октября 2025
ПродавецLeu
Дата18 октября 2025
СохранностьVF
Цена
428 $
Цена в валюте аукциона 340 CHF
Великобритания 1 шиллинг 1654 на аукционе Lockdales Auctioneers - 13 мая 2025
ПродавецLockdales Auctioneers
Дата13 мая 2025
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1654 на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1654 на аукционе CNG - 23 января 2025
ПродавецCNG
Дата23 января 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1654 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 11 декабря 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата11 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1654 на аукционе Lockdales Auctioneers - 13 ноября 2024
ПродавецLockdales Auctioneers
Дата13 ноября 2024
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1654 на аукционе Heritage - 8 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата8 сентября 2024
СохранностьVG10 PCGS
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1654 на аукционе Heritage - 8 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата8 сентября 2024
СохранностьVG10 PCGS
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1654 на аукционе NOONANS - 16 апреля 2024
ПродавецNOONANS
Дата16 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1654 на аукционе Spink - 4 апреля 2024
ПродавецSpink
Дата4 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1654 на аукционе Mowbray Collectables - 19 марта 2024
ПродавецMowbray Collectables
Дата19 марта 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1654 на аукционе NOONANS - 7 февраля 2024
ПродавецNOONANS
Дата7 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1654 на аукционе NOONANS - 15 ноября 2023
ПродавецNOONANS
Дата15 ноября 2023
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1654 на аукционе Stack's - 2 ноября 2023
ПродавецStack's
Дата2 ноября 2023
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1654 на аукционе Sovereign Rarities - 26 сентября 2023
ПродавецSovereign Rarities
Дата26 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1654 на аукционе NOONANS - 20 сентября 2023
ПродавецNOONANS
Дата20 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1654 на аукционе Heritage - 19 августа 2023
ПродавецHeritage
Дата19 августа 2023
СохранностьAU55 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1654 на аукционе Heritage - 19 августа 2023
ПродавецHeritage
Дата19 августа 2023
СохранностьAU55 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1654 на аукционе Davissons Ltd. - 17 мая 2023
ПродавецDavissons Ltd.
Дата17 мая 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1654 на аукционе Spink - 31 марта 2023
ПродавецSpink
Дата31 марта 2023
СохранностьF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Содружества 1 шиллинг 1654 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг 1654 года составляет 560 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг 1654 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг 1654 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 шиллинг 1654 года?

Для продажи 1 шиллинг 1654 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
