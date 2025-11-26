6 пенсов 1649 года (Великобритания, Содружество)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,925)
- Вес3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр27 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодСодружество
- Номинал6 пенсов
- Год1649
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1649 года. Это серебряная монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 34743 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2880 USD. Торги состоялись 19 августа 2021.
Сколько стоит серебряная монета Содружества 6 пенсов 1649 года?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов 1649 года составляет 650 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов 1649 года?
Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов 1649 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 6 пенсов 1649 года?
Для продажи 6 пенсов 1649 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.