6 пенсов 1649 года (Великобритания, Содружество)

Аверс монеты - 6 пенсов 1649 года - цена серебряной монеты - Великобритания, СодружествоРеверс монеты - 6 пенсов 1649 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодСодружество
  • Номинал6 пенсов
  • Год1649
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:650 USD
График аукционных продаж 6 пенсов 1649 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1649 года. Это серебряная монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 34743 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2880 USD. Торги состоялись 19 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 6 пенсов 1649 на аукционе NOONANS - 12 ноября 2025
ПродавецNOONANS
Дата12 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
1184 $
Цена в валюте аукциона 900 GBP
Великобритания 6 пенсов 1649 на аукционе Agora - 26 августа 2025
ПродавецAgora
Дата26 августа 2025
СохранностьXF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 15 USD
Великобритания 6 пенсов 1649 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 9 июля 2025
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата9 июля 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1649 на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1649 на аукционе St James’s - 2 октября 2024
ПродавецSt James’s
Дата2 октября 2024
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1649 на аукционе Spink - 26 сентября 2024
ПродавецSpink
Дата26 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1649 на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 26 марта 2024
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата26 марта 2024
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1649 на аукционе Tennants Auctioneers - 15 октября 2023
ПродавецTennants Auctioneers
Дата15 октября 2023
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1649 на аукционе NOONANS - 8 июня 2023
ПродавецNOONANS
Дата8 июня 2023
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1649 на аукционе Spink - 31 марта 2023
ПродавецSpink
Дата31 марта 2023
СохранностьG
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1649 на аукционе Spink - 6 июля 2022
ПродавецSpink
Дата6 июля 2022
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1649 на аукционе London Coins - 5 июня 2022
ПродавецLondon Coins
Дата5 июня 2022
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1649 на аукционе Elstob & Elstob - 8 апреля 2022
ПродавецElstob & Elstob
Дата8 апреля 2022
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1649 на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1649 на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1649 на аукционе DNW - 22 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата22 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1649 на аукционе Heritage - 20 августа 2021
ПродавецHeritage
Дата20 августа 2021
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1649 на аукционе Heritage - 7 мая 2021
ПродавецHeritage
Дата7 мая 2021
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1649 на аукционе Spink - 12 января 2021
ПродавецSpink
Дата12 января 2021
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1649 на аукционе London Coins - 7 июня 2020
ПродавецLondon Coins
Дата7 июня 2020
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1649 на аукционе London Coins - 7 июня 2020
ПродавецLondon Coins
Дата7 июня 2020
СохранностьF
Цена

Сколько стоит серебряная монета Содружества 6 пенсов 1649 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов 1649 года составляет 650 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов 1649 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов 1649 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 6 пенсов 1649 года?

Для продажи 6 пенсов 1649 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

