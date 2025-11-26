flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 года "Малый портрет" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 года "Малый портрет" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 года "Малый портрет" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр46 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал3 юнайта (Тройной юнайт)
  • Год1643
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворОксфорд
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:200000 USD
График аукционных продаж 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 года "Малый портрет" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 года "Малый портрет". Это золотая монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 13436 проданному на аукционе Heritage Auctions за 431250 USD. Торги состоялись 2 июня 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 "Малый портрет" на аукционе Numismatica Genevensis - 24 ноября 2025
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата24 ноября 2025
СохранностьAU55 NGC
Цена
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 "Малый портрет" на аукционе Numismatica Genevensis - 10 декабря 2024
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата10 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
250386 $
Цена в валюте аукциона 220000 CHF
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 "Малый портрет" на аукционе Spink - 22 марта 2016
ПродавецSpink
Дата22 марта 2016
СохранностьXF
Цена
150189 $
Цена в валюте аукциона 105000 GBP
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 "Малый портрет" на аукционе Heritage - 3 июня 2005
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2005
СохранностьMS63 NGC
Цена
Сколько стоит золотая монета Карла I 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 года "Малый портрет"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 года "Малый портрет" составляет 200000 USD. В монете содержится 24,759 гр чистого золота, поэтому ниже 3320,2 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 года "Малый портрет"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 года "Малый портрет" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 года "Малый портрет"?

Для продажи 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 года "Малый портрет" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

