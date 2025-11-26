3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 года "Малый портрет" (Великобритания, Карл I)
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр46 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- Номинал3 юнайта (Тройной юнайт)
- Год1643
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворОксфорд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 года "Малый портрет". Это золотая монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 13436 проданному на аукционе Heritage Auctions за 431250 USD. Торги состоялись 2 июня 2005.
Сколько стоит золотая монета Карла I 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 года "Малый портрет"?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 года "Малый портрет" составляет 200000 USD. В монете содержится 24,759 гр чистого золота, поэтому ниже 3320,2 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 года "Малый портрет"?
Информация о текущей стоимости британской монеты 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 года "Малый портрет" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 года "Малый портрет"?
Для продажи 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 года "Малый портрет" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.