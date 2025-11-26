flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1/2 юнайта (Полюнайта) 1643 года (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 1/2 юнайта (Полюнайта) 1643 года - цена золотой монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1/2 юнайта (Полюнайта) 1643 года - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес4,5 гр
  • Чистого золота (0,1327 oz) 4,1265 гр
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1/2 юнайта (Полюнайта)
  • Год1643
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворОксфорд
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:12000 USD
График аукционных продаж 1/2 юнайта (Полюнайта) 1643 года - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 юнайта (Полюнайта) 1643 года. Это золотая монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 951 проданному на аукционе Spink за 15000 GBP. Торги состоялись 1 декабря 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1/2 юнайта (Полюнайта) 1643 на аукционе Sovereign Rarities - 23 сентября 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата23 сентября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
11082 $
Цена в валюте аукциона 8200 GBP
Великобритания 1/2 юнайта (Полюнайта) 1643 на аукционе NOONANS - 9 сентября 2025
ПродавецNOONANS
Дата9 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
23039 $
Цена в валюте аукциона 17000 GBP
Великобритания 1/2 юнайта (Полюнайта) 1643 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 21 октября 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата21 октября 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
Великобритания 1/2 юнайта (Полюнайта) 1643 на аукционе Spink - 27 января 2024
ПродавецSpink
Дата27 января 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 юнайта (Полюнайта) 1643 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 18 октября 2023
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата18 октября 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 юнайта (Полюнайта) 1643 на аукционе Spink - 23 января 2022
Великобритания 1/2 юнайта (Полюнайта) 1643 на аукционе Spink - 23 января 2022
ПродавецSpink
Дата23 января 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 юнайта (Полюнайта) 1643 на аукционе Sovereign Rarities - 24 сентября 2019
ПродавецSovereign Rarities
Дата24 сентября 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 юнайта (Полюнайта) 1643 на аукционе New York Sale - 9 января 2019
ПродавецNew York Sale
Дата9 января 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 юнайта (Полюнайта) 1643 на аукционе Baldwin's of St. James's - 23 сентября 2013
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата23 сентября 2013
СохранностьXF40 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 юнайта (Полюнайта) 1643 на аукционе CNG - 23 мая 2012
ПродавецCNG
Дата23 мая 2012
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 юнайта (Полюнайта) 1643 на аукционе Heritage - 1 мая 2012
Великобритания 1/2 юнайта (Полюнайта) 1643 на аукционе Heritage - 1 мая 2012
ПродавецHeritage
Дата1 мая 2012
СохранностьXF40 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 юнайта (Полюнайта) 1643 на аукционе Goldberg - 1 июня 2011
Великобритания 1/2 юнайта (Полюнайта) 1643 на аукционе Goldberg - 1 июня 2011
ПродавецGoldberg
Дата1 июня 2011
СохранностьAU58 NGC
Цена
Великобритания 1/2 юнайта (Полюнайта) 1643 на аукционе Spink - 1 декабря 2010
ПродавецSpink
Дата1 декабря 2010
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 юнайта (Полюнайта) 1643 на аукционе Heritage - 4 января 2010
Великобритания 1/2 юнайта (Полюнайта) 1643 на аукционе Heritage - 4 января 2010
ПродавецHeritage
Дата4 января 2010
СохранностьXF40 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 юнайта (Полюнайта) 1643 на аукционе Goldberg - 30 мая 2007
Великобритания 1/2 юнайта (Полюнайта) 1643 на аукционе Goldberg - 30 мая 2007
ПродавецGoldberg
Дата30 мая 2007
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 юнайта (Полюнайта) 1643 на аукционе Goldberg - 21 сентября 2005
Великобритания 1/2 юнайта (Полюнайта) 1643 на аукционе Goldberg - 21 сентября 2005
ПродавецGoldberg
Дата21 сентября 2005
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Карла I 1/2 юнайта (Полюнайта) 1643 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 юнайта (Полюнайта) 1643 года составляет 12000 USD. В монете содержится 4,1265 гр чистого золота, поэтому ниже 552,81 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 юнайта (Полюнайта) 1643 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 юнайта (Полюнайта) 1643 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 юнайта (Полюнайта) 1643 года?

Для продажи 1/2 юнайта (Полюнайта) 1643 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Карла IМонеты Великобритании 1643 годаВсе британские монетыбританские золотые монетыбританские монеты номиналом 1/2 юнайта (Полюнайта)Нумизматические аукционы