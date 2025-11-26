1/2 юнайта (Полюнайта) 1643 года (Великобритания, Карл I)

Сколько стоит золотая монета Карла I 1/2 юнайта (Полюнайта) 1643 года? По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 юнайта (Полюнайта) 1643 года составляет 12000 USD. В монете содержится 4,1265 гр чистого золота, поэтому ниже 552,81 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 юнайта (Полюнайта) 1643 года? Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 юнайта (Полюнайта) 1643 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.