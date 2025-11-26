1/2 юнайта (Полюнайта) 1643 года (Великобритания, Карл I)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес4,5 гр
- Чистого золота (0,1327 oz) 4,1265 гр
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- Номинал1/2 юнайта (Полюнайта)
- Год1643
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворОксфорд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 юнайта (Полюнайта) 1643 года. Это золотая монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 951 проданному на аукционе Spink за 15000 GBP. Торги состоялись 1 декабря 2010.
Сколько стоит золотая монета Карла I 1/2 юнайта (Полюнайта) 1643 года?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 юнайта (Полюнайта) 1643 года составляет 12000 USD. В монете содержится 4,1265 гр чистого золота, поэтому ниже 552,81 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 юнайта (Полюнайта) 1643 года?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 юнайта (Полюнайта) 1643 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1/2 юнайта (Полюнайта) 1643 года?
Для продажи 1/2 юнайта (Полюнайта) 1643 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.