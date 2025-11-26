flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

3 юнайта (Тройной юнайт) 1642 года "Малый портрет" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 3 юнайта (Тройной юнайт) 1642 года "Малый портрет" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 3 юнайта (Тройной юнайт) 1642 года "Малый портрет" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр46 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал3 юнайта (Тройной юнайт)
  • Год1642
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворОксфорд
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:63000 USD
График аукционных продаж 3 юнайта (Тройной юнайт) 1642 года "Малый портрет" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (79)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 юнайта (Тройной юнайт) 1642 года "Малый портрет". Это золотая монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 31079 проданному на аукционе Heritage Auctions за 180000 USD. Торги состоялись 25 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1642 "Малый портрет" на аукционе Numismatica Genevensis - 24 ноября 2025
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата24 ноября 2025
СохранностьAU53 NGC
Цена
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1642 "Малый портрет" на аукционе Numismatica Genevensis - 24 ноября 2025
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата24 ноября 2025
СохранностьAU55 NGC
Цена
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1642 "Малый портрет" на аукционе Oslo Myntgalleri - 23 ноября 2025
ПродавецOslo Myntgalleri
Дата23 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1642 "Малый портрет" на аукционе Heritage - 2 мая 2025
ПродавецHeritage
Дата2 мая 2025
СохранностьAU53 PCGS
Цена
70000 $
Цена в валюте аукциона 70000 USD
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1642 "Малый портрет" на аукционе Heritage - 2 мая 2025
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1642 "Малый портрет" на аукционе Heritage - 2 мая 2025
ПродавецHeritage
Дата2 мая 2025
СохранностьAU53 PCGS
Цена
84000 $
Цена в валюте аукциона 84000 USD
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1642 "Малый портрет" на аукционе Heritage - 13 января 2025
ПродавецHeritage
Дата13 января 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1642 "Малый портрет" на аукционе Heritage - 13 января 2025
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1642 "Малый портрет" на аукционе Heritage - 13 января 2025
ПродавецHeritage
Дата13 января 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1642 "Малый портрет" на аукционе Numismatica Genevensis - 10 декабря 2024
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата10 декабря 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1642 "Малый портрет" на аукционе Numismatica Genevensis - 10 декабря 2024
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата10 декабря 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1642 "Малый портрет" на аукционе Spink - 26 сентября 2024
ПродавецSpink
Дата26 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1642 "Малый портрет" на аукционе Künker - 23 сентября 2024
ПродавецKünker
Дата23 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1642 "Малый портрет" на аукционе Galleria Auctions Tokyo - 7 сентября 2024
ПродавецGalleria Auctions Tokyo
Дата7 сентября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1642 "Малый портрет" на аукционе Morton & Eden - 26 апреля 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата26 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1642 "Малый портрет" на аукционе Heritage - 19 августа 2023
ПродавецHeritage
Дата19 августа 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1642 "Малый портрет" на аукционе Stack's - 16 августа 2023
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1642 "Малый портрет" на аукционе Stack's - 16 августа 2023
ПродавецStack's
Дата16 августа 2023
СохранностьAU50 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1642 "Малый портрет" на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1642 "Малый портрет" на аукционе Goldberg - 1 февраля 2023
ПродавецGoldberg
Дата1 февраля 2023
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1642 "Малый портрет" на аукционе CNG - 11 января 2023
ПродавецCNG
Дата11 января 2023
СохранностьAU53 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1642 "Малый портрет" на аукционе London Coins - 4 сентября 2022
ПродавецLondon Coins
Дата4 сентября 2022
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1642 "Малый портрет" на аукционе SINCONA - 16 мая 2022
ПродавецSINCONA
Дата16 мая 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1642 "Малый портрет" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 6 октября 2021
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата6 октября 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Карла I 3 юнайта (Тройной юнайт) 1642 года "Малый портрет"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты 3 юнайта (Тройной юнайт) 1642 года "Малый портрет" составляет 63000 USD. В монете содержится 24,759 гр чистого золота, поэтому ниже 3320,2 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 3 юнайта (Тройной юнайт) 1642 года "Малый портрет"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 3 юнайта (Тройной юнайт) 1642 года "Малый портрет" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 3 юнайта (Тройной юнайт) 1642 года "Малый портрет"?

Для продажи 3 юнайта (Тройной юнайт) 1642 года "Малый портрет" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
