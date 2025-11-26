flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Энджел без года (1631-1632) "Монеты Бриот" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - Энджел без года (1631-1632) "Монеты Бриот" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - Энджел без года (1631-1632) "Монеты Бриот" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: St. James Auctions Ltd

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,995)
  • Вес5 гр
  • Чистого золота (0,1599 oz) 4,975 гр
  • Диаметр26 мм
  • ГуртГладкий
  • Тираж UNC4

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • НоминалЭнджел
  • Годбез года (1631-1632)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать монету энджел без года (1631-1632) "Монеты Бриот"?

Для продажи энджел без года (1631-1632) "Монеты Бриот" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

