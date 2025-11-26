flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 года "Большой портрет" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 года "Большой портрет" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 года "Большой портрет" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр46 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал3 юнайта (Тройной юнайт)
  • Год1643
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворОксфорд
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:93000 USD
График аукционных продаж 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 года "Большой портрет" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (65)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 года "Большой портрет". Это золотая монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 33192 проданному на аукционе Heritage Auctions за 264000 USD. Торги состоялись 19 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 "Большой портрет" на аукционе Spink - 30 сентября 2025
ПродавецSpink
Дата30 сентября 2025
СохранностьAU53 PCGS
Цена
53745 $
Цена в валюте аукциона 40000 GBP
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 "Большой портрет" на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьAU50 NGC
Цена
84000 $
Цена в валюте аукциона 84000 USD
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 "Большой портрет" на аукционе Stack's - 26 августа 2025
ПродавецStack's
Дата26 августа 2025
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 "Большой портрет" на аукционе Coin Cabinet - 12 декабря 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата12 декабря 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 "Большой портрет" на аукционе Spink - 26 сентября 2024
ПродавецSpink
Дата26 сентября 2024
СохранностьAU53 PCGS
Цена
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 "Большой портрет" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU50 NGC
Цена
******
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 "Большой портрет" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU50 NGC
Цена
******
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 "Большой портрет" на аукционе Goldberg - 5 июня 2024
ПродавецGoldberg
Дата5 июня 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 "Большой портрет" на аукционе Morton & Eden - 26 апреля 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата26 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 "Большой портрет" на аукционе Morton & Eden - 26 апреля 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата26 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 "Большой портрет" на аукционе London Coins - 3 марта 2024
ПродавецLondon Coins
Дата3 марта 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 "Большой портрет" на аукционе Goldberg - 31 января 2024
ПродавецGoldberg
Дата31 января 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 "Большой портрет" на аукционе London Coins - 3 сентября 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 "Большой портрет" на аукционе Heritage - 19 августа 2023
ПродавецHeritage
Дата19 августа 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 "Большой портрет" на аукционе Heritage - 19 августа 2023
Дата19 августа 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 "Большой портрет" на аукционе Stack's - 16 августа 2023
ПродавецStack's
Дата16 августа 2023
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 "Большой портрет" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 5 июля 2023
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата5 июля 2023
СохранностьAU50 NGC
Цена
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 "Большой портрет" на аукционе Boule - 20 апреля 2023
ПродавецBoule
Дата20 апреля 2023
СохранностьAU53 PCGS
Цена
******
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 "Большой портрет" на аукционе SINCONA - 24 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 "Большой портрет" на аукционе CNG - 8 октября 2022
ПродавецCNG
Дата8 октября 2022
СохранностьAU50 NGC
Цена
******
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 "Большой портрет" на аукционе Auction World - 17 апреля 2022
ПродавецAuction World
Дата17 апреля 2022
СохранностьAU50 PCGS
Цена
******
Сколько стоит золотая монета Карла I 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 года "Большой портрет"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 года "Большой портрет" составляет 93000 USD. В монете содержится 24,759 гр чистого золота, поэтому ниже 3320,2 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 года "Большой портрет"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 года "Большой портрет" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 года "Большой портрет"?

Для продажи 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 года "Большой портрет" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

