ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952
1/2 юнайта (Полюнайта) 1642 года (Великобритания, Карл I)
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес4,5 гр
- Чистого золота (0,1327 oz) 4,1265 гр
- ГуртГладкий
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- Номинал1/2 юнайта (Полюнайта)
- Год1642
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворОксфорд
- НазначениеОбращение
Для продажи 1/2 юнайта (Полюнайта) 1642 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
