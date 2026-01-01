ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952
Каталог монет Якова I (1603-1625)
Всего добавлено монет: 90
Каталог монетЯков I1603-1625
Монеты Якова I с ценами и описанием
ФотоОписаниеМеталлСр. ценаUNCСр. ценаPROOFПродажи
Золото$21,000-02
Великобритания, Яков I
1/2 энджела без года (1604-1619) "Второй выпуск"
Золото$4,700-044
Великобритания, Яков I
Лавр без года (1619-1625) "Первый бюст"
Серебро$5,700-012
Великобритания, Яков I
1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка"
Серебро$360-09
Великобритания, Яков I
6 пенсов 1603 "Второй бюст"
Золото$810-05
Великобритания, Яков I
Энджел без года (1619-1625) "Третий выпуск". Отверстие
Серебро$260$31,0000110
Великобритания, Яков I
1 шиллинг без года (1604-1619) "Пятый бюст"
Медь$190-06
Великобритания, Яков I
Фартинг без года (1603-1625). Овальная форма
Серебро$350-2264
Великобритания, Яков I
1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст"
Серебро$140-1126
Великобритания, Яков I
1 шиллинг без года (1603-1604) "Второй бюст"
Серебро$540-086
Великобритания, Яков I
6 пенсов 1603 "Первый бюст"
Серебро$9,200-038
Великобритания, Яков I
1 крона без года (1603-1604) "Первая чеканка"
Серебро$160-021
Великобритания, Яков I
6 пенсов 1605 "Четвёртый бюст"
Серебро$190-019
Великобритания, Яков I
6 пенсов 1607 "Четвёртый бюст"
Золото$5,000-07
Великобритания, Яков I
1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка"
Золото$2,000-076
Великобритания, Яков I
2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Четвёртый бюст"
Серебро$140-027
Великобритания, Яков I
1/2 пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск"
Серебро$240-02
Великобритания, Яков I
6 пенсов 1613 "Четвёртый бюст"
Серебро$220-137
Великобритания, Яков I
2 пенса (Полгрота) без года (1603-1604) "Первый бюст"
Серебро$620$20,000058
Великобритания, Яков I
1 шиллинг без года (1603-1604) "Первый бюст"
Серебро$440-06
Великобритания, Яков I
Пенни без года (1603-1604) "Первый бюст"
Серебро$410-02
Великобритания, Яков I
6 пенсов 1610 "Четвёртый бюст"
Золото$48,000-021
Великобритания, Яков I
Соверен без года (1603-1604) "Первый бюст"
Золото$3,200-1159
Великобритания, Яков I
Юнайт без года (1604-1619) "Второй бюст"
Серебро$110-187
Великобритания, Яков I
2 пенса (Полгрота) без года (1604-1619) "Второй выпуск"
Серебро$110-012
Великобритания, Яков I
Пенни без года (1603-1604) "Второй бюст"
Серебро$4,900-074
Великобритания, Яков I
1 крона без года (1604-1619) "Второй выпуск". "QVAE DEVS"
Серебро$170-050
Великобритания, Яков I
6 пенсов 1605 "Третий бюст"
Золото$4,500-1299
Великобритания, Яков I
Лавр без года (1619-1625) "Четвёртый бюст"
Золото$4,500-063
Великобритания, Яков I
Лавр без года (1619-1625) "Второй бюст"
Золото$2,700-0127
Великобритания, Яков I
1/2 лавра без года (1619-1625) "Третий выпуск"
$2,300-064
Великобритания, Яков I
1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск". Перья над щитом
Золото$1,900-021
Великобритания, Яков I
Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск". Отверстие
Золото$4,200-0346
Великобритания, Яков I
Юнайт без года (1604-1619) "Четвёртый бюст"
Золото$13,000-07
Великобритания, Яков I
1 крона без года (1603-1604) "Первая чеканка"
Серебро--00
Великобритания, Яков I
6 пенсов 1606 "Третий бюст"
Серебро$240-0132
Великобритания, Яков I
1 шиллинг без года (1604-1619) "Третий бюст"
Серебро$310-03
Великобритания, Яков I
6 пенсов 1615 "Четвёртый бюст"
Медь$130-045
Великобритания, Яков I
Фартинг без года (1603-1625)
Серебро$1,600-018
Великобритания, Яков I
1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Второй выпуск"
Золото$1,200-198
Великобритания, Яков I
1/4 лавра без года (1619-1625) "Четвёртый бюст"
Золото$83,000-018
Великобритания, Яков I
Риал «Шпора» без года (1619-1625) "Третий выпуск"
Серебро$570-06
Великобритания, Яков I
6 пенсов 1611 "Четвёртый бюст"
Серебро$270-029
Великобритания, Яков I
2 пенса (Полгрота) без года (1619-1625) "Третий выпуск"
Золото$59,000-031
Великобритания, Яков I
Риал «Шпора» без года (1604-1619) "Второй выпуск"
Серебро$170-022
Великобритания, Яков I
Пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск"
Золото$1,500-0110
Великобритания, Яков I
1/4 лавра без года (1619-1625) "Второй бюст"
Серебро$890-0109
Великобритания, Яков I
1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск"
Золото$1,600-117
Великобритания, Яков I
1/2 лавра без года (1619-1625) "Первый бюст"
Серебро$420-029
Великобритания, Яков I
6 пенсов 1623 "Шестой бюст"
Серебро$300-021
Великобритания, Яков I
6 пенсов 1621 "Шестой бюст"
