Каталог монет Якова I (1603-1625)

Всего добавлено монет: 90

Период чеканки Якова I
Каталог монетЯков I1603-1625
Монеты Якова I с ценами и описанием

Coin photoCoin photo
Великобритания, Яков I
1/2 энджела без года (1604-1619) "Второй выпуск"
Золото$21,000-02Coin photoCoin photo
Великобритания, Яков I
Лавр без года (1619-1625) "Первый бюст"
Золото$4,700-044Coin photoCoin photo
Великобритания, Яков I
1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка"
Серебро$5,700-012Coin photoCoin photo
Великобритания, Яков I
6 пенсов 1603 "Второй бюст"
Серебро$360-09Coin photoCoin photo
Великобритания, Яков I
Энджел без года (1619-1625) "Третий выпуск". Отверстие
Золото$810-05Coin photoCoin photo
Великобритания, Яков I
1 шиллинг без года (1604-1619) "Пятый бюст"
Серебро$260$31,0000110Coin photoCoin photo
Великобритания, Яков I
Фартинг без года (1603-1625). Овальная форма
Медь$190-06Coin photoCoin photo
Великобритания, Яков I
1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст"
Серебро$350-2264Coin photoCoin photo
Великобритания, Яков I
1 шиллинг без года (1603-1604) "Второй бюст"
Серебро$140-1126Coin photoCoin photo
Великобритания, Яков I
6 пенсов 1603 "Первый бюст"
Серебро$540-086Coin photoCoin photo
Великобритания, Яков I
1 крона без года (1603-1604) "Первая чеканка"
Серебро$9,200-038Coin photoCoin photo
Великобритания, Яков I
6 пенсов 1605 "Четвёртый бюст"
Серебро$160-021Coin photoCoin photo
Великобритания, Яков I
6 пенсов 1607 "Четвёртый бюст"
Серебро$190-019Coin photoCoin photo
Великобритания, Яков I
1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) "Первая чеканка"
Золото$5,000-07Coin photoCoin photo
Великобритания, Яков I
2 кроны (Двойная крона) без года (1604-1619) "Четвёртый бюст"
Золото$2,000-076Coin photoCoin photo
Великобритания, Яков I
1/2 пенни без года (1604-1619) "Второй выпуск"
Серебро$140-027Coin photoCoin photo
Великобритания, Яков I
6 пенсов 1613 "Четвёртый бюст"
Серебро$240-02Coin photoCoin photo
Великобритания, Яков I
2 пенса (Полгрота) без года (1603-1604) "Первый бюст"
Серебро$220-137Coin photoCoin photo
Великобритания, Яков I
1 шиллинг без года (1603-1604) "Первый бюст"
Серебро$620$20,000058Coin photoCoin photo
Великобритания, Яков I
Пенни без года (1603-1604) "Первый бюст"
Серебро$440-06Coin photoCoin photo
Великобритания, Яков I
6 пенсов 1610 "Четвёртый бюст"
Серебро$410-02Coin photoCoin photo
Великобритания, Яков I
Соверен без года (1603-1604) "Первый бюст"
Золото$48,000-021Coin photoCoin photo
Великобритания, Яков I
Юнайт без года (1604-1619) "Второй бюст"
Золото$3,200-1159Coin photoCoin photo
Великобритания, Яков I
2 пенса (Полгрота) без года (1604-1619) "Второй выпуск"
Серебро$110-187Coin photoCoin photo
Великобритания, Яков I
Пенни без года (1603-1604) "Второй бюст"
Серебро$110-012Coin photoCoin photo
Великобритания, Яков I
1 крона без года (1604-1619) "Второй выпуск". "QVAE DEVS"
Серебро$4,900-074Coin photoCoin photo
Великобритания, Яков I
6 пенсов 1605 "Третий бюст"
Серебро$170-050Coin photoCoin photo
Великобритания, Яков I
Лавр без года (1619-1625) "Четвёртый бюст"
Золото$4,500-1299Coin photoCoin photo
Великобритания, Яков I
Лавр без года (1619-1625) "Второй бюст"
Золото$4,500-063Coin photoCoin photo
Великобритания, Яков I
1/2 лавра без года (1619-1625) "Третий выпуск"
Золото$2,700-0127Coin photoCoin photo
Великобритания, Яков I
1 крона без года (1619-1625) "Третий выпуск". Перья над щитом
$2,300-064Coin photoCoin photo
Великобритания, Яков I
Энджел без года (1604-1619) "Второй выпуск". Отверстие
Золото$1,900-021Coin photoCoin photo
Великобритания, Яков I
Юнайт без года (1604-1619) "Четвёртый бюст"
Золото$4,200-0346Coin photoCoin photo
Великобритания, Яков I
1 крона без года (1603-1604) "Первая чеканка"
Золото$13,000-07Coin photoCoin photo
Великобритания, Яков I
6 пенсов 1606 "Третий бюст"
Серебро--00Coin photoCoin photo
Великобритания, Яков I
1 шиллинг без года (1604-1619) "Третий бюст"
Серебро$240-0132Coin photoCoin photo
Великобритания, Яков I
6 пенсов 1615 "Четвёртый бюст"
Серебро$310-03Coin photoCoin photo
Великобритания, Яков I
Фартинг без года (1603-1625)
Медь$130-045Coin photoCoin photo
Великобритания, Яков I
1/2 кроны (Полукрона) без года (1604-1619) "Второй выпуск"
Серебро$1,600-018Coin photoCoin photo
Великобритания, Яков I
1/4 лавра без года (1619-1625) "Четвёртый бюст"
Золото$1,200-198Coin photoCoin photo
Великобритания, Яков I
Риал «Шпора» без года (1619-1625) "Третий выпуск"
Золото$83,000-018Coin photoCoin photo
Великобритания, Яков I
6 пенсов 1611 "Четвёртый бюст"
Серебро$570-06Coin photoCoin photo
Великобритания, Яков I
2 пенса (Полгрота) без года (1619-1625) "Третий выпуск"
Серебро$270-029Coin photoCoin photo
Великобритания, Яков I
Риал «Шпора» без года (1604-1619) "Второй выпуск"
Золото$59,000-031Coin photoCoin photo
Великобритания, Яков I
Пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск"
Серебро$170-022Coin photoCoin photo
Великобритания, Яков I
1/4 лавра без года (1619-1625) "Второй бюст"
Золото$1,500-0110Coin photoCoin photo
Великобритания, Яков I
1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск"
Серебро$890-0109Coin photoCoin photo
Великобритания, Яков I
1/2 лавра без года (1619-1625) "Первый бюст"
Золото$1,600-117Coin photoCoin photo
Великобритания, Яков I
6 пенсов 1623 "Шестой бюст"
Серебро$420-029Coin photoCoin photo
Великобритания, Яков I
6 пенсов 1621 "Шестой бюст"
Серебро$300-021
