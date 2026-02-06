flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

6 пенсов 1606 года "Четвёртый бюст" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - 6 пенсов 1606 года "Четвёртый бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - 6 пенсов 1606 года "Четвёртый бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: Classical Numismatic Group

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес3 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • Номинал6 пенсов
  • Год1606
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:410 USD
График аукционных продаж 6 пенсов 1606 года "Четвёртый бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1606 года "Четвёртый бюст". Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 141 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 1700 USD. Торги состоялись 22 мая 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 6 пенсов 1606 "Четвёртый бюст" на аукционе NOONANS - 12 ноября 2025
ПродавецNOONANS
Дата12 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
500 $
Цена в валюте аукциона 380 GBP
Великобритания 6 пенсов 1606 "Четвёртый бюст" на аукционе TimeLine Auctions - 17 сентября 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата17 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
218 $
Цена в валюте аукциона 160 GBP
Великобритания 6 пенсов 1606 "Четвёртый бюст" на аукционе CNG - 4 июня 2025
ПродавецCNG
Дата4 июня 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1606 "Четвёртый бюст" на аукционе CNG - 22 мая 2025
ПродавецCNG
Дата22 мая 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1606 "Четвёртый бюст" на аукционе Rio de la Plata - 14 марта 2025
ПродавецRio de la Plata
Дата14 марта 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1606 "Четвёртый бюст" на аукционе CNG - 31 июля 2024
ПродавецCNG
Дата31 июля 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1606 "Четвёртый бюст" на аукционе Heritage - 23 октября 2023
ПродавецHeritage
Дата23 октября 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1606 "Четвёртый бюст" на аукционе Frank S. Robinson - 31 мая 2023
ПродавецFrank S. Robinson
Дата31 мая 2023
СохранностьVG
Цена
Великобритания 6 пенсов 1606 "Четвёртый бюст" на аукционе Heritage - 11 мая 2023
ПродавецHeritage
Дата11 мая 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1606 "Четвёртый бюст" на аукционе Heritage - 24 февраля 2022
ПродавецHeritage
Дата24 февраля 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1606 "Четвёртый бюст" на аукционе CNG - 7 июля 2021
ПродавецCNG
Дата7 июля 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1606 "Четвёртый бюст" на аукционе DNW - 7 июля 2021
ПродавецDNW
Дата7 июля 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1606 "Четвёртый бюст" на аукционе Spink - 29 апреля 2021
ПродавецSpink
Дата29 апреля 2021
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1606 "Четвёртый бюст" на аукционе Spink - 12 января 2021
ПродавецSpink
Дата12 января 2021
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1606 "Четвёртый бюст" на аукционе Agora - 27 июня 2017
ПродавецAgora
Дата27 июня 2017
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1606 "Четвёртый бюст" на аукционе DNW - 16 июня 2017
ПродавецDNW
Дата16 июня 2017
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1606 "Четвёртый бюст" на аукционе CNG - 17 мая 2017
ПродавецCNG
Дата17 мая 2017
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1606 "Четвёртый бюст" на аукционе London Coins - 5 марта 2017
ПродавецLondon Coins
Дата5 марта 2017
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1606 "Четвёртый бюст" на аукционе CNG - 18 января 2017
ПродавецCNG
Дата18 января 2017
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1606 "Четвёртый бюст" на аукционе Emporium Hamburg - 16 декабря 2016
ПродавецEmporium Hamburg
Дата16 декабря 2016
СохранностьXF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1606 "Четвёртый бюст" на аукционе WAG - 2 октября 2016
ПродавецWAG
Дата2 октября 2016
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Якова I 6 пенсов 1606 года "Четвёртый бюст"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов 1606 года "Четвёртый бюст" составляет 410 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов 1606 года "Четвёртый бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов 1606 года "Четвёртый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 6 пенсов 1606 года "Четвёртый бюст"?

Для продажи 6 пенсов 1606 года "Четвёртый бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
