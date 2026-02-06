flag
6 пенсов 1621 года "Шестой бюст" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - 6 пенсов 1621 года "Шестой бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - 6 пенсов 1621 года "Шестой бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес3 гр
  • Диаметр25 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • Номинал6 пенсов
  • Год1621
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:300 USD
График аукционных продаж 6 пенсов 1621 года "Шестой бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1621 года "Шестой бюст". Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 34595 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2640 USD. Торги состоялись 15 августа 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 6 пенсов 1621 "Шестой бюст" на аукционе NOONANS - 8 апреля 2025
ПродавецNOONANS
Дата8 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
217 $
Цена в валюте аукциона 170 GBP
Великобритания 6 пенсов 1621 "Шестой бюст" на аукционе CNG - 20 ноября 2024
ПродавецCNG
Дата20 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 110 USD
Великобритания 6 пенсов 1621 "Шестой бюст" на аукционе Stack's - 16 января 2024
ПродавецStack's
Дата16 января 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1621 "Шестой бюст" на аукционе CNG - 12 мая 2022
ПродавецCNG
Дата12 мая 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1621 "Шестой бюст" на аукционе DNW - 9 февраля 2021
ПродавецDNW
Дата9 февраля 2021
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1621 "Шестой бюст" на аукционе Spink - 12 января 2021
ПродавецSpink
Дата12 января 2021
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1621 "Шестой бюст" на аукционе DNW - 13 февраля 2020
ПродавецDNW
Дата13 февраля 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1621 "Шестой бюст" на аукционе DNW - 10 октября 2019
ПродавецDNW
Дата10 октября 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1621 "Шестой бюст" на аукционе DNW - 15 ноября 2018
ПродавецDNW
Дата15 ноября 2018
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1621 "Шестой бюст" на аукционе CNG - 26 сентября 2018
ПродавецCNG
Дата26 сентября 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1621 "Шестой бюст" на аукционе DNW - 14 декабря 2017
ПродавецDNW
Дата14 декабря 2017
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1621 "Шестой бюст" на аукционе Grün - 17 мая 2017
ПродавецGrün
Дата17 мая 2017
СохранностьF
Цена
ПродавецWAG
Дата2 октября 2016
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1621 "Шестой бюст" на аукционе WAG - 2 октября 2016
ПродавецWAG
Дата2 октября 2016
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1621 "Шестой бюст" на аукционе London Coins - 7 июня 2015
ПродавецLondon Coins
Дата7 июня 2015
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1621 "Шестой бюст" на аукционе London Coins - 7 июня 2015
ПродавецLondon Coins
Дата7 июня 2015
СохранностьF
Цена
ПродавецDavissons Ltd.
Дата21 января 2015
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1621 "Шестой бюст" на аукционе Baldwin's of St. James's - 24 июня 2014
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата24 июня 2014
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1621 "Шестой бюст" на аукционе WAG - 15 июня 2014
ПродавецWAG
Дата15 июня 2014
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1621 "Шестой бюст" на аукционе Pegasi Numismatics - 16 мая 2012
ПродавецPegasi Numismatics
Дата16 мая 2012
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1621 "Шестой бюст" на аукционе Stack's - 11 сентября 2008
ПродавецStack's
Дата11 сентября 2008
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Якова I 6 пенсов 1621 года "Шестой бюст"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов 1621 года "Шестой бюст" составляет 300 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов 1621 года "Шестой бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов 1621 года "Шестой бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 6 пенсов 1621 года "Шестой бюст"?

Для продажи 6 пенсов 1621 года "Шестой бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
