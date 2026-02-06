6 пенсов 1621 года "Шестой бюст" (Великобритания, Яков I)
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес3 гр
- Диаметр25 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЯков I
- Номинал6 пенсов
- Год1621
- ПравительЯков I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1621 года "Шестой бюст". Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 34595 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2640 USD. Торги состоялись 15 августа 2024.
Сколько стоит серебряная монета Якова I 6 пенсов 1621 года "Шестой бюст"?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов 1621 года "Шестой бюст" составляет 300 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов 1621 года "Шестой бюст"?
Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов 1621 года "Шестой бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 6 пенсов 1621 года "Шестой бюст"?
Для продажи 6 пенсов 1621 года "Шестой бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.