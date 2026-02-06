flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: Morton & Eden Ltd

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес15 гр
  • Диаметр35 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • Номинал1/2 кроны (Полукрона)
  • Годбез года (1619-1625)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:890 USD
График аукционных продаж 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (108)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) года "Третий выпуск". Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 1230 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 6000 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Münzen Gut-Lynt - 14 декабря 2025
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата14 декабря 2025
СохранностьF
Цена
282 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 9 декабря 2025
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата9 декабря 2025
СохранностьF
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 150 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе MDC Monaco - 9 ноября 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата9 ноября 2025
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
ПродавецStack's
ПродавецStack's
Дата18 сентября 2025
СохранностьXF45 PCGS
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Morton & Eden - 23 июля 2025
ПродавецMorton & Eden
Дата23 июля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 9 июля 2025
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата9 июля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Status International - 6 июня 2025
ПродавецStatus International
Дата6 июня 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Rhenumis - 24 октября 2024
ПродавецRhenumis
Дата24 октября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 21 октября 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата21 октября 2024
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Spink - 26 сентября 2024
ПродавецSpink
Дата26 сентября 2024
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 12 сентября 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата12 сентября 2024
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 мая 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата8 мая 2024
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Spink - 13 декабря 2023
ПродавецSpink
Дата13 декабря 2023
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе NOONANS - 15 ноября 2023
ПродавецNOONANS
Дата15 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 12 сентября 2023
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата12 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 12 сентября 2023
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата12 сентября 2023
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе NOONANS - 8 июня 2023
ПродавецNOONANS
Дата8 июня 2023
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе St James’s - 4 февраля 2023
ПродавецSt James’s
Дата4 февраля 2023
СохранностьFR
Цена
******
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Tennants Auctioneers - 23 ноября 2022
ПродавецTennants Auctioneers
Дата23 ноября 2022
СохранностьF
Цена
******
Сколько стоит серебряная монета Якова I 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск" составляет 890 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск"?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) без года (1619-1625) "Третий выпуск" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

