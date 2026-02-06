ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952
6 пенсов 1612 года "Четвёртый бюст" (Великобритания, Яков I)
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес3 гр
- Диаметр27 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЯков I
- Номинал6 пенсов
- Год1612
- ПравительЯков I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Где продать монету 6 пенсов 1612 года "Четвёртый бюст"?
Для продажи 6 пенсов 1612 года "Четвёртый бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
