flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: Morton & Eden Ltd

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр31 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • Номинал1 шиллинг
  • Годбез года (1619-1625)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:350 USD
График аукционных продаж 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (255)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг без года (1619-1625) года "Шестой бюст". Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 1231 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 75000 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" на аукционе NOONANS - 27 января 2026
ПродавецNOONANS
Дата27 января 2026
СохранностьF
Цена
205 $
Цена в валюте аукциона 150 GBP
Великобритания 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" на аукционе TimeLine Auctions - 11 декабря 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата11 декабря 2025
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" на аукционе TimeLine Auctions - 11 декабря 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата11 декабря 2025
СохранностьF
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 50 GBP
Великобритания 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" на аукционе TimeLine Auctions - 11 декабря 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата11 декабря 2025
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 9 декабря 2025
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата9 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" на аукционе St James’s - 4 декабря 2025
ПродавецSt James’s
Дата4 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" на аукционе Oslo Møntgalleri A/S - 30 ноября 2025
ПродавецOslo Møntgalleri A/S
Дата30 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" на аукционе NOONANS - 12 ноября 2025
ПродавецNOONANS
Дата12 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" на аукционе Mowbray Collectables - 19 сентября 2025
ПродавецMowbray Collectables
Дата19 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
Великобритания 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата18 сентября 2025
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
Великобритания 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата18 сентября 2025
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
Великобритания 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата18 сентября 2025
СохранностьXF40 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" на аукционе TimeLine Auctions - 17 сентября 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата17 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" на аукционе Stack's - 2 сентября 2025
Великобритания 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" на аукционе Stack's - 2 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата2 сентября 2025
СохранностьAU53 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" на аукционе Stack's - 26 августа 2025
Великобритания 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" на аукционе Stack's - 26 августа 2025
ПродавецStack's
Дата26 августа 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" на аукционе Tennants Auctioneers - 8 августа 2025
ПродавецTennants Auctioneers
Дата8 августа 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" на аукционе Leu - 10 июля 2025
ПродавецLeu
Дата10 июля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" на аукционе Leu - 10 июля 2025
ПродавецLeu
Дата10 июля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" на аукционе Leu - 10 июля 2025
ПродавецLeu
Дата10 июля 2025
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" на аукционе Leu - 10 июля 2025
ПродавецLeu
Дата10 июля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 9 июля 2025
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата9 июля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Великобритания 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" на аукционе Tennants Auctioneers - 11 февраля 2026
ПродавецTennants Auctioneers
Дата11 февраля 2026
СохранностьVF
К аукциону
Великобритания 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" на аукционе TimeLine Auctions - 11 марта 2026
ПродавецTimeLine Auctions
Дата11 марта 2026
СохранностьVF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Якова I 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" составляет 350 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст"?

Для продажи 1 шиллинг без года (1619-1625) "Шестой бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Якова IМонеты Великобритании 1619 годаВсе британские монетыбританские серебряные монетыбританские монеты номиналом 1 шиллингНумизматические аукционы