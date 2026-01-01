flag
Серебряные монеты 1 шиллинг Якова I - Великобритания

1 шиллинг 1603

Первый бюст
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1603-1604)058
1 шиллинг 1603

Второй бюст
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1603-1604)1126
1 шиллинг 1604

Третий бюст
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1604-1619)0132
1 шиллинг 1604

Четвёртый бюст
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1604-1619)1143
1 шиллинг 1604

Пятый бюст
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1604-1619)0110
1 шиллинг 1619

Шестой бюст
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1619-1625)2264без года (1619-1625)Перья над щитом046
