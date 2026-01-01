ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952
Серебряные монеты 1 шиллинг Якова I - Великобритания
1 шиллинг 1603Первый бюст
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажибез года (1603-1604)058
1 шиллинг 1603Второй бюст
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажибез года (1603-1604)1126
1 шиллинг 1604Третий бюст
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажибез года (1604-1619)0132
1 шиллинг 1604Четвёртый бюст
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажибез года (1604-1619)1143
1 шиллинг 1604Пятый бюст
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажибез года (1604-1619)0110
1 шиллинг 1619Шестой бюст
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажибез года (1619-1625)2264без года (1619-1625)Перья над щитом046
Популярные разделы