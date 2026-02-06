flag
1 шиллинг без года (1603-1604) "Второй бюст" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - 1 шиллинг без года (1603-1604) "Второй бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - 1 шиллинг без года (1603-1604) "Второй бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: Davissons Ltd.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр31 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • Номинал1 шиллинг
  • Годбез года (1603-1604)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:140 USD
График аукционных продаж 1 шиллинг без года (1603-1604) "Второй бюст" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (117)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг без года (1603-1604) года "Второй бюст". Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 2063 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 8500 EUR. Торги состоялись 15 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 шиллинг без года (1603-1604) "Второй бюст" на аукционе NOONANS - 12 ноября 2025
ПродавецNOONANS
Дата12 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
224 $
Цена в валюте аукциона 170 GBP
Великобритания 1 шиллинг без года (1603-1604) "Второй бюст" на аукционе MDC Monaco - 9 ноября 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата9 ноября 2025
СохранностьF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Великобритания 1 шиллинг без года (1603-1604) "Второй бюст" на аукционе Auction World - 19 октября 2025
ПродавецAuction World
Дата19 октября 2025
СохранностьAU50 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1603-1604) "Второй бюст" на аукционе CNG - 2 октября 2025
ПродавецCNG
Дата2 октября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1603-1604) "Второй бюст" на аукционе BAC - 30 сентября 2025
ПродавецBAC
Дата30 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1603-1604) "Второй бюст" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата18 сентября 2025
СохранностьVF35 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1603-1604) "Второй бюст" на аукционе NOONANS - 3 сентября 2025
ПродавецNOONANS
Дата3 сентября 2025
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1603-1604) "Второй бюст" на аукционе NOONANS - 3 сентября 2025
ПродавецNOONANS
Дата3 сентября 2025
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1603-1604) "Второй бюст" на аукционе NOONANS - 3 сентября 2025
ПродавецNOONANS
Дата3 сентября 2025
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1603-1604) "Второй бюст" на аукционе NOONANS - 24 июля 2025
ПродавецNOONANS
Дата24 июля 2025
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1603-1604) "Второй бюст" на аукционе NOONANS - 30 апреля 2025
ПродавецNOONANS
Дата30 апреля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1603-1604) "Второй бюст" на аукционе NOONANS - 8 апреля 2025
ПродавецNOONANS
Дата8 апреля 2025
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1603-1604) "Второй бюст" на аукционе BAC - 25 марта 2025
ПродавецBAC
Дата25 марта 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1603-1604) "Второй бюст" на аукционе TimeLine Auctions - 9 марта 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата9 марта 2025
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1603-1604) "Второй бюст" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1603-1604) "Второй бюст" на аукционе TimeLine Auctions - 1 декабря 2024
ПродавецTimeLine Auctions
Дата1 декабря 2024
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1603-1604) "Второй бюст" на аукционе BAC - 5 ноября 2024
ПродавецBAC
Дата5 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1603-1604) "Второй бюст" на аукционе Stack's - 12 сентября 2024
ПродавецStack's
Дата12 сентября 2024
СохранностьVF30 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1603-1604) "Второй бюст" на аукционе Heritage - 8 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата8 сентября 2024
СохранностьAU50 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1603-1604) "Второй бюст" на аукционе Tennants Auctioneers - 9 августа 2024
ПродавецTennants Auctioneers
Дата9 августа 2024
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1603-1604) "Второй бюст" на аукционе NOONANS - 27 июня 2024
ПродавецNOONANS
Дата27 июня 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Великобритания 1 шиллинг без года (1603-1604) "Второй бюст" на аукционе Tennants Auctioneers - 11 февраля 2026
ПродавецTennants Auctioneers
Дата11 февраля 2026
СохранностьVF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Якова I 1 шиллинг без года (1603-1604) "Второй бюст"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг без года (1603-1604) "Второй бюст" составляет 140 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг без года (1603-1604) "Второй бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг без года (1603-1604) "Второй бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 шиллинг без года (1603-1604) "Второй бюст"?

Для продажи 1 шиллинг без года (1603-1604) "Второй бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

