Монеты Великобритании 1603 года

Золотые монеты (Елизавета I)

Аверс
Реверс
Энджел без года (1559-1603)Обводка точками
Средняя цена6300 $
Продажи
0215
Аверс
Реверс
1 фунт без года (1583-1603)
Средняя цена32000 $
Продажи
0240
Аверс
Реверс
1/2 фунта без года (1583-1603)
Средняя цена27000 $
Продажи
075
Аверс
Реверс
1 крона без года (1583-1603)
Средняя цена6200 $
Продажи
039
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) без года (1583-1603)
Средняя цена7000 $
Продажи
035

Золотые монеты (Яков I)

Аверс
Реверс
Соверен без года (1603-1604) Первый бюст
Средняя цена48000 $
Продажи
021
Аверс
Реверс
Соверен без года (1603-1604) Второй бюстУкрашенные доспехи
Средняя цена35000 $
Продажи
09
Аверс
Реверс
1/2 соверена без года (1603-1604)
Средняя цена61000 $
Продажи
01
Аверс
Реверс
1 крона без года (1603-1604) Первая чеканка
Средняя цена13000 $
Продажи
07
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) Первая чеканка
Средняя цена5000 $
Продажи
07

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона без года (1603-1604) Первая чеканка
Средняя цена9200 $
Продажи
038
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) без года (1603-1604) Первая чеканка
Средняя цена5700 $
Продажи
012
Аверс
Реверс
1 шиллинг без года (1603-1604) Первый бюст
Средняя цена620 $
Продажи
058
Аверс
Реверс
1 шиллинг без года (1603-1604) Второй бюст
Средняя цена140 $
Продажи
1126
Аверс
Реверс
6 пенсов 1603 Первый бюст
Средняя цена540 $
Продажи
086
Аверс
Реверс
6 пенсов 1603 Второй бюст
Средняя цена360 $
Продажи
09
Аверс
Реверс
2 пенса (Полгрота) без года (1603-1604) Первый бюст
Средняя цена220 $
Продажи
137
Аверс
Реверс
Пенни без года (1603-1604) Первый бюст
Средняя цена440 $
Продажи
06
Аверс
Реверс
Пенни без года (1603-1604) Второй бюст
Средняя цена110 $
Продажи
012
Аверс
Реверс
1/2 пенни без года (1603-1604) Первая чеканка
Средняя цена300 $
Продажи
014

Медные монеты

Аверс
Реверс
Фартинг без года (1603-1625)
Средняя цена130 $
Продажи
045
Аверс
Реверс
Фартинг без года (1603-1625)Овальная форма
Средняя цена190 $
Продажи
06
