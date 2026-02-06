flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

1 крона без года (1603-1604) "Первая чеканка" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - 1 крона без года (1603-1604) "Первая чеканка" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - 1 крона без года (1603-1604) "Первая чеканка" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: Numismatica Ars Classica, Zurich

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес30 гр
  • Диаметр44 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • Номинал1 крона
  • Годбез года (1603-1604)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:9200 USD
График аукционных продаж 1 крона без года (1603-1604) "Первая чеканка" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона без года (1603-1604) года "Первая чеканка". Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 1226 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 80000 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 крона без года (1603-1604) "Первая чеканка" на аукционе St James’s - 14 января 2026
ПродавецSt James’s
Дата14 января 2026
СохранностьAU55 NGC
Цена
55000 $
Цена в валюте аукциона 55000 USD
Великобритания 1 крона без года (1603-1604) "Первая чеканка" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 31 октября 2025
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата31 октября 2025
СохранностьVF
Цена
2763 $
Цена в валюте аукциона 2100 GBP
Великобритания 1 крона без года (1603-1604) "Первая чеканка" на аукционе Spink - 3 апреля 2025
ПродавецSpink
Дата3 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Цена в валюте аукциона 2100 GBP
Великобритания 1 крона без года (1603-1604) "Первая чеканка" на аукционе Morton & Eden - 21 ноября 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата21 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Цена в валюте аукциона 2100 GBP
Великобритания 1 крона без года (1603-1604) "Первая чеканка" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 мая 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата8 мая 2024
СохранностьXF
Цена
******
Цена в валюте аукциона 2100 GBP
Великобритания 1 крона без года (1603-1604) "Первая чеканка" на аукционе Nihon - 11 июня 2023
ПродавецNihon
Дата11 июня 2023
СохранностьF
Цена
******
Цена в валюте аукциона 2100 GBP
Великобритания 1 крона без года (1603-1604) "Первая чеканка" на аукционе Stack's - 24 августа 2022
Великобритания 1 крона без года (1603-1604) "Первая чеканка" на аукционе Stack's - 24 августа 2022
ПродавецStack's
Дата24 августа 2022
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Цена в валюте аукциона 2100 GBP
Великобритания 1 крона без года (1603-1604) "Первая чеканка" на аукционе Spink - 4 мая 2022
Великобритания 1 крона без года (1603-1604) "Первая чеканка" на аукционе Spink - 4 мая 2022
ПродавецSpink
Дата4 мая 2022
СохранностьVF35 NGC
Цена
******
Цена в валюте аукциона 2100 GBP
Великобритания 1 крона без года (1603-1604) "Первая чеканка" на аукционе Auction World - 19 июля 2020
ПродавецAuction World
Дата19 июля 2020
СохранностьF15 NGC
Цена
******
Цена в валюте аукциона 2100 GBP
Великобритания 1 крона без года (1603-1604) "Первая чеканка" на аукционе Baldwin's of St. James's - 18 июня 2020
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата18 июня 2020
СохранностьVF
Цена
******
Цена в валюте аукциона 2100 GBP
Великобритания 1 крона без года (1603-1604) "Первая чеканка" на аукционе DNW - 23 января 2020
ПродавецDNW
Дата23 января 2020
СохранностьVF
Цена
******
Цена в валюте аукциона 2100 GBP
Великобритания 1 крона без года (1603-1604) "Первая чеканка" на аукционе Spink - 28 января 2019
ПродавецSpink
Дата28 января 2019
СохранностьF
Цена
******
Цена в валюте аукциона 2100 GBP
Великобритания 1 крона без года (1603-1604) "Первая чеканка" на аукционе DNW - 3 декабря 2018
ПродавецDNW
Дата3 декабря 2018
СохранностьVF
Цена
******
Цена в валюте аукциона 2100 GBP
Великобритания 1 крона без года (1603-1604) "Первая чеканка" на аукционе CNG - 16 мая 2018
ПродавецCNG
Дата16 мая 2018
СохранностьVF
Цена
******
Цена в валюте аукциона 2100 GBP
Великобритания 1 крона без года (1603-1604) "Первая чеканка" на аукционе DNW - 15 сентября 2017
ПродавецDNW
Дата15 сентября 2017
СохранностьVF
Цена
******
Цена в валюте аукциона 2100 GBP
Великобритания 1 крона без года (1603-1604) "Первая чеканка" на аукционе DNW - 15 сентября 2017
ПродавецDNW
Дата15 сентября 2017
СохранностьF
Цена
******
Цена в валюте аукциона 2100 GBP
Великобритания 1 крона без года (1603-1604) "Первая чеканка" на аукционе Spink - 28 марта 2017
ПродавецSpink
Дата28 марта 2017
СохранностьF
Цена
******
Цена в валюте аукциона 2100 GBP
Великобритания 1 крона без года (1603-1604) "Первая чеканка" на аукционе DNW - 13 декабря 2016
ПродавецDNW
Дата13 декабря 2016
СохранностьVF
Цена
******
Цена в валюте аукциона 2100 GBP
Великобритания 1 крона без года (1603-1604) "Первая чеканка" на аукционе DNW - 13 декабря 2016
ПродавецDNW
Дата13 декабря 2016
СохранностьVF
Цена
******
Цена в валюте аукциона 2100 GBP
Великобритания 1 крона без года (1603-1604) "Первая чеканка" на аукционе Heritage - 11 августа 2016
Великобритания 1 крона без года (1603-1604) "Первая чеканка" на аукционе Heritage - 11 августа 2016
ПродавецHeritage
Дата11 августа 2016
СохранностьVF25 NGC
Цена
******
Цена в валюте аукциона 2100 GBP
Великобритания 1 крона без года (1603-1604) "Первая чеканка" на аукционе Davissons Ltd. - 3 февраля 2016
ПродавецDavissons Ltd.
Дата3 февраля 2016
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Якова I 1 крона без года (1603-1604) "Первая чеканка"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 крона без года (1603-1604) "Первая чеканка" составляет 9200 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона без года (1603-1604) "Первая чеканка"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона без года (1603-1604) "Первая чеканка" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 крона без года (1603-1604) "Первая чеканка"?

Для продажи 1 крона без года (1603-1604) "Первая чеканка" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
