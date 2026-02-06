1 крона без года (1603-1604) "Первая чеканка" (Великобритания, Яков I)
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес30 гр
- Диаметр44 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЯков I
- Номинал1 крона
- Годбез года (1603-1604)
- ПравительЯков I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
