1/2 соверена без года (1603-1604) (Великобритания, Яков I)
Фотография: Spink
Техническая информация
- МеталлЗолото
- Вес5,5 гр
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЯков I
- Номинал1/2 соверена
- Годбез года (1603-1604)
- ПравительЯков I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена без года (1603-1604) года. Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 180 проданному на аукционе Spink за 45000 GBP. Торги состоялись 23 января 2022.
Сколько стоит золотая монета Якова I 1/2 соверена без года (1603-1604)?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена без года (1603-1604) составляет 61000 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена без года (1603-1604)?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 соверена без года (1603-1604) основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1/2 соверена без года (1603-1604)?
Для продажи 1/2 соверена без года (1603-1604) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.