1/2 соверена без года (1603-1604) (Великобритания, Яков I)

Сколько стоит золотая монета Якова I 1/2 соверена без года (1603-1604)? По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена без года (1603-1604) составляет 61000 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена без года (1603-1604)? Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 соверена без года (1603-1604) основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.