ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

1/2 соверена без года (1603-1604) (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - 1/2 соверена без года (1603-1604) - цена золотой монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - 1/2 соверена без года (1603-1604) - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: Spink

Техническая информация

  • МеталлЗолото
  • Вес5,5 гр

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • Номинал1/2 соверена
  • Годбез года (1603-1604)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:61000 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена без года (1603-1604) - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена без года (1603-1604) года. Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 180 проданному на аукционе Spink за 45000 GBP. Торги состоялись 23 января 2022.

Сохранность
Великобритания 1/2 соверена без года (1603-1604) на аукционе Spink - 23 января 2022
Великобритания 1/2 соверена без года (1603-1604) на аукционе Spink - 23 января 2022
ПродавецSpink
Дата23 января 2022
СохранностьXF
Цена
Сколько стоит золотая монета Якова I 1/2 соверена без года (1603-1604)?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена без года (1603-1604) составляет 61000 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена без года (1603-1604)?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 соверена без года (1603-1604) основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена без года (1603-1604)?

Для продажи 1/2 соверена без года (1603-1604) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

