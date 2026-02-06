flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

Энджел без года (1559-1603). Обводка точками (Великобритания, Елизавета I)

Разновидность: Обводка точками

Аверс монеты - Энджел без года (1559-1603) Обводка точками - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета IРеверс монеты - Энджел без года (1559-1603) Обводка точками - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета I

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,994)
  • Вес5,2 гр
  • Чистого золота (0,1662 oz) 5,1688 гр
  • Диаметр29 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЕлизавета I
  • НоминалЭнджел
  • Годбез года (1559-1603)
  • ПравительЕлизавета I (Королева Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:6300 USD
График аукционных продаж Энджел без года (1559-1603) Обводка точками - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета I
Цены на аукционах (208)Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты энджел без года (1559-1603) года. Обводка точками. Это золотая монета периода Елизаветы I. Рекорд цены принадлежит лоту 32190 проданному на аукционе Heritage Auctions за 45600 USD. Торги состоялись 9 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
Дата10 декабря 2025
ПродавецSpink
ПродавецSpink
Дата10 декабря 2025
СохранностьAU55 NGC
Цена
5587 $
Цена в валюте аукциона 4200 GBP
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата9 декабря 2025
СохранностьXF
Цена
6663 $
Цена в валюте аукциона 5000 GBP
ПродавецKünker
ПродавецKünker
Дата7 октября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Дата30 сентября 2025
ПродавецSpink
ПродавецSpink
Дата30 сентября 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Дата8 сентября 2025
ПродавецHeritage
ПродавецHeritage
Дата8 сентября 2025
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Дата29 августа 2025
ПродавецHeritage
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Дата26 августа 2025
ПродавецStack's
ПродавецStack's
Дата26 августа 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
ПродавецSt James's
ПродавецSt James’s
Дата15 апреля 2025
СохранностьF
Цена
******
Дата13 марта 2025
ПродавецStack's
ПродавецStack's
Дата13 марта 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Дата17 декабря 2024
ПродавецHeritage
ПродавецHeritage
Дата17 декабря 2024
СохранностьXF45 PCGS
Цена
******
ПродавецAuction World
ПродавецAuction World
Дата20 октября 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
ПродавецNihon
ПродавецNihon
Дата9 июня 2024
СохранностьF
Цена
******
ПродавецGoldberg
ПродавецGoldberg
Дата5 июня 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата8 мая 2024
СохранностьXF
Цена
******
ПродавецSpink
ПродавецSpink
Дата4 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
******
ПродавецSt James's
ПродавецSt James’s
Дата27 марта 2024
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
ПродавецSpink
ПродавецSpink
Дата27 января 2024
СохранностьVF
Цена
******
ПродавецHeritage Eur
ПродавецHeritage Eur
Дата17 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
******
ПродавецSt James's
ПродавецSt James’s
Дата8 ноября 2023
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Дата4 ноября 2023
ПродавецHeritage
ПродавецHeritage
Дата4 ноября 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Дата15 октября 2023
ПродавецStack's
ПродавецStack's
Дата15 октября 2023
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Сколько стоит золотая монета Елизаветы I энджел без года (1559-1603), разновидность - обводка точками?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты энджел без года (1559-1603), разновидность - обводка точками, составляет 6300 USD. В монете содержится 5,1688 гр чистого золота, поэтому ниже 786,54 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене энджел без года (1559-1603), вариант - обводка точками?

Информация о текущей стоимости британской монеты энджел без года (1559-1603), вариант - обводка точками, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету энджел без года (1559-1603). Обводка точками?

Для продажи энджел без года (1559-1603) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
