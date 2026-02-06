Энджел без года (1559-1603). Обводка точками (Великобритания, Елизавета I)

Сколько стоит золотая монета Елизаветы I энджел без года (1559-1603), разновидность - обводка точками? По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты энджел без года (1559-1603), разновидность - обводка точками, составляет 6300 USD. В монете содержится 5,1688 гр чистого золота, поэтому ниже 786,54 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене энджел без года (1559-1603), вариант - обводка точками? Информация о текущей стоимости британской монеты энджел без года (1559-1603), вариант - обводка точками, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.