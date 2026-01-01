ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952
Каталог монет Елизаветы I (1559-1602)
Всего добавлено монет: 29
Каталог монетЕлизавета I1559-1602
Монеты Елизаветы I с ценами и описанием
ФотоОписаниеМеталлСр. ценаUNCСр. ценаPROOFПродажи
Золото$27,000-0261
Великобритания, Елизавета I
Соверен без года (1559-1600). Цепи на опускной решетке
Золото$23,000-01
Великобритания, Елизавета I
1 крона без года (1559-1578). Обводка линией
Золото$4,900-09
Великобритания, Елизавета I
1 крона без года (1559-1578). Широкий бюст
Золото$6,200-039
Великобритания, Елизавета I
1 крона без года (1583-1603)
Золото$32,000-0240
Великобритания, Елизавета I
1 фунт без года (1583-1603)
Золото$4,400-031
Великобритания, Елизавета I
1 крона без года (1559-1578). Обводка точками
Золото$3,100-011
Великобритания, Елизавета I
1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578). Широкий бюст
Золото$30,000-01
Великобритания, Елизавета I
1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578). Обводка линией
Золото$5,200-031
Великобритания, Елизавета I
1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578). Обводка точками
Золото$22,000-07
Великобритания, Елизавета I
1/2 кроны (Полукрона) без года (1561-1570)
Золото$86,000-07
Великобритания, Елизавета I
Соверен без года (1559-1578). Решетка без цепей
Золото$8,200-02
Великобритания, Елизавета I
1/2 энджела без года (1559-1578). "Z.HIB"
Золото$15,000-014
Великобритания, Елизавета I
1 крона без года (1561-1570)
Золото$7,200-032
Великобритания, Елизавета I
1/2 фунта без года (1559-1578). Широкий бюст
Золото$27,000-075
Великобритания, Елизавета I
1/2 фунта без года (1583-1603)
Золото$7,000-035
Великобритания, Елизавета I
1/2 кроны (Полукрона) без года (1583-1603)
Золото$6,000-020
Великобритания, Елизавета I
Энджел без года (1559-1578). Корабль влево
Золото$30,000-03
Великобритания, Елизавета I
1/2 фунта без года (1559-1578). Обводка линией
Золото$83,000-024
Великобритания, Елизавета I
Риал без года (1583-1600)
Золото$20,000-057
Великобритания, Елизавета I
1/2 фунта без года (1561-1570)
Золото$7,800-018
Великобритания, Елизавета I
Энджел без года (1559-1578). Обводка линией
Золото--00
Великобритания, Елизавета I
1/2 энджела без года (1559-1578). Обводка точками. Без "E"
Золото$7,300-0154
Великобритания, Елизавета I
1/2 фунта без года (1559-1578). Обводка точками
Золото$6,300-0215
Великобритания, Елизавета I
Энджел без года (1559-1603). Обводка точками
Золото$7,600-02
Великобритания, Елизавета I
1/2 фунта без года (1559-1578). Малый портрет
Золото$6,300-068
Великобритания, Елизавета I
1/2 энджела без года (1559-1578). Обводка точками
Золото$8,700-07
Великобритания, Елизавета I
Энджел без года (1559-1578). Обводка точками с одной стороны
Золото--00
Великобритания, Елизавета I
1/2 энджела без года (1559-1578). Обводка линией
Золото$3,700-073
Великобритания, Елизавета I
1/4 энджела без года (1559-1578)
Популярные разделы