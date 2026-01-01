flag
Каталог монет Елизаветы I (1559-1602)

Всего добавлено монет: 29

Период чеканки Елизаветы I
Монеты Елизаветы I с ценами и описанием

ФотоОписаниеМеталлСр. ценаUNCСр. ценаPROOFПродажи
Coin photoCoin photo
Великобритания, Елизавета I
Соверен без года (1559-1600). Цепи на опускной решетке
Золото$27,000-0261Coin photoCoin photo
Великобритания, Елизавета I
1 крона без года (1559-1578). Обводка линией
Золото$23,000-01Coin photoCoin photo
Великобритания, Елизавета I
1 крона без года (1559-1578). Широкий бюст
Золото$4,900-09Coin photoCoin photo
Великобритания, Елизавета I
1 крона без года (1583-1603)
Золото$6,200-039Coin photoCoin photo
Великобритания, Елизавета I
1 фунт без года (1583-1603)
Золото$32,000-0240Coin photoCoin photo
Великобритания, Елизавета I
1 крона без года (1559-1578). Обводка точками
Золото$4,400-031Coin photoCoin photo
Великобритания, Елизавета I
1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578). Широкий бюст
Золото$3,100-011Coin photoCoin photo
Великобритания, Елизавета I
1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578). Обводка линией
Золото$30,000-01Coin photoCoin photo
Великобритания, Елизавета I
1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578). Обводка точками
Золото$5,200-031Coin photoCoin photo
Великобритания, Елизавета I
1/2 кроны (Полукрона) без года (1561-1570)
Золото$22,000-07Coin photoCoin photo
Великобритания, Елизавета I
Соверен без года (1559-1578). Решетка без цепей
Золото$86,000-07Coin photoCoin photo
Великобритания, Елизавета I
1/2 энджела без года (1559-1578). "Z.HIB"
Золото$8,200-02Coin photoCoin photo
Великобритания, Елизавета I
1 крона без года (1561-1570)
Золото$15,000-014Coin photoCoin photo
Великобритания, Елизавета I
1/2 фунта без года (1559-1578). Широкий бюст
Золото$7,200-032Coin photoCoin photo
Великобритания, Елизавета I
1/2 фунта без года (1583-1603)
Золото$27,000-075Coin photoCoin photo
Великобритания, Елизавета I
1/2 кроны (Полукрона) без года (1583-1603)
Золото$7,000-035Coin photoCoin photo
Великобритания, Елизавета I
Энджел без года (1559-1578). Корабль влево
Золото$6,000-020Coin photoCoin photo
Великобритания, Елизавета I
1/2 фунта без года (1559-1578). Обводка линией
Золото$30,000-03Coin photoCoin photo
Великобритания, Елизавета I
Риал без года (1583-1600)
Золото$83,000-024Coin photoCoin photo
Великобритания, Елизавета I
1/2 фунта без года (1561-1570)
Золото$20,000-057Coin photoCoin photo
Великобритания, Елизавета I
Энджел без года (1559-1578). Обводка линией
Золото$7,800-018Coin photoCoin photo
Великобритания, Елизавета I
1/2 энджела без года (1559-1578). Обводка точками. Без "E"
Золото--00Coin photoCoin photo
Великобритания, Елизавета I
1/2 фунта без года (1559-1578). Обводка точками
Золото$7,300-0154Coin photoCoin photo
Великобритания, Елизавета I
Энджел без года (1559-1603). Обводка точками
Золото$6,300-0215Coin photoCoin photo
Великобритания, Елизавета I
1/2 фунта без года (1559-1578). Малый портрет
Золото$7,600-02Coin photoCoin photo
Великобритания, Елизавета I
1/2 энджела без года (1559-1578). Обводка точками
Золото$6,300-068Coin photoCoin photo
Великобритания, Елизавета I
Энджел без года (1559-1578). Обводка точками с одной стороны
Золото$8,700-07Coin photoCoin photo
Великобритания, Елизавета I
1/2 энджела без года (1559-1578). Обводка линией
Золото--00Coin photoCoin photo
Великобритания, Елизавета I
1/4 энджела без года (1559-1578)
Золото$3,700-073
