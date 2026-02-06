flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578). Обводка точками (Великобритания, Елизавета I)

Разновидность: Обводка точками

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578) Обводка точками - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета IРеверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578) Обводка точками - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета I

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,994)
  • Вес1,4 гр
  • Чистого золота (0,0447 oz) 1,3916 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЕлизавета I
  • Номинал1/2 кроны (Полукрона)
  • Годбез года (1559-1578)
  • ПравительЕлизавета I (Королева Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:5200 USD
График аукционных продаж 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578) Обводка точками - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета I
Цены на аукционах (29)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578) года. Обводка точками. Это золотая монета периода Елизаветы I. Рекорд цены принадлежит лоту 10 проданному на аукционе Spink за 13000 GBP. Торги состоялись 28 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578) на аукционе Spink - 30 сентября 2025
ПродавецSpink
Дата30 сентября 2025
СохранностьAU55 NGC
Цена
6987 $
Цена в валюте аукциона 5200 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578) на аукционе Morton & Eden - 23 июля 2025
ПродавецMorton & Eden
Дата23 июля 2025
СохранностьXF
Цена
4732 $
Цена в валюте аукциона 3500 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578) на аукционе Stack's - 19 января 2025
ПродавецStack's
Дата19 января 2025
СохранностьVF30 ICG
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578) на аукционе Spink - 10 сентября 2024
ПродавецSpink
Дата10 сентября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578) на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578) на аукционе Spink - 4 апреля 2024
ПродавецSpink
Дата4 апреля 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578) на аукционе St James’s - 27 сентября 2023
ПродавецSt James’s
Дата27 сентября 2023
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578) на аукционе St James’s - 27 сентября 2023
ПродавецSt James’s
Дата27 сентября 2023
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578) на аукционе St James’s - 1 марта 2023
ПродавецSt James’s
Дата1 марта 2023
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578) на аукционе Heritage - 4 ноября 2022
ПродавецHeritage
Дата4 ноября 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578) на аукционе St James’s - 14 июня 2022
ПродавецSt James’s
Дата14 июня 2022
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578) на аукционе St James’s - 14 июня 2022
ПродавецSt James’s
Дата14 июня 2022
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578) на аукционе Spink - 23 января 2022
ПродавецSpink
Дата23 января 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578) на аукционе Spink - 28 сентября 2021
ПродавецSpink
Дата28 сентября 2021
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578) на аукционе St James’s - 23 сентября 2021
ПродавецSt James’s
Дата23 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578) на аукционе St James’s - 23 сентября 2021
ПродавецSt James’s
Дата23 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578) на аукционе Spink - 17 января 2021
ПродавецSpink
Дата17 января 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578) на аукционе CNG - 2 декабря 2020
ПродавецCNG
Дата2 декабря 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578) на аукционе Baldwin's of St. James's - 15 октября 2020
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата15 октября 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578) на аукционе Baldwin's of St. James's - 15 октября 2020
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата15 октября 2020
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578) на аукционе CNG - 17 сентября 2020
ПродавецCNG
Дата17 сентября 2020
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Елизаветы I 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578), разновидность - обводка точками?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578), разновидность - обводка точками, составляет 5200 USD. В монете содержится 1,3916 гр чистого золота, поэтому ниже 211,54 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578), вариант - обводка точками?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578), вариант - обводка точками, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578). Обводка точками?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
