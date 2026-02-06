1 крона без года (1561-1570) (Великобритания, Елизавета I)

Сколько стоит золотая монета Елизаветы I 1 крона без года (1561-1570)? По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1 крона без года (1561-1570) составляет 15000 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона без года (1561-1570)? Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона без года (1561-1570) основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.