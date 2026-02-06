flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

1 крона без года (1561-1570) (Великобритания, Елизавета I)

Аверс монеты - 1 крона без года (1561-1570) - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета IРеверс монеты - 1 крона без года (1561-1570) - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета I

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • МеталлЗолото
  • Вес2,83 гр
  • Диаметр24 мм

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЕлизавета I
  • Номинал1 крона
  • Годбез года (1561-1570)
  • ПравительЕлизавета I (Королева Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:15000 USD
График аукционных продаж 1 крона без года (1561-1570) - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета I
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона без года (1561-1570) года. Это золотая монета периода Елизаветы I. Рекорд цены принадлежит лоту 47 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 25500 GBP. Торги состоялись 15 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 крона без года (1561-1570) на аукционе GINZA - 15 ноября 2025
ПродавецGINZA
Дата15 ноября 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
6794 $
Цена в валюте аукциона 1050000 JPY
Великобритания 1 крона без года (1561-1570) на аукционе Spink - 30 сентября 2025
Великобритания 1 крона без года (1561-1570) на аукционе Spink - 30 сентября 2025
ПродавецSpink
Дата30 сентября 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
7390 $
Цена в валюте аукциона 5500 GBP
Великобритания 1 крона без года (1561-1570) на аукционе NOONANS - 7 февраля 2024
ПродавецNOONANS
Дата7 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1561-1570) на аукционе NOONANS - 19 июля 2023
ПродавецNOONANS
Дата19 июля 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1561-1570) на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1561-1570) на аукционе Baldwin's of St. James's - 15 октября 2020
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата15 октября 2020
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1561-1570) на аукционе Baldwin's of St. James's - 15 октября 2020
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата15 октября 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1561-1570) на аукционе Morton & Eden - 28 июня 2019
ПродавецMorton & Eden
Дата28 июня 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1561-1570) на аукционе DNW - 20 сентября 2018
ПродавецDNW
Дата20 сентября 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1561-1570) на аукционе Spink - 24 июня 2016
ПродавецSpink
Дата24 июня 2016
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1561-1570) на аукционе Baldwin's of St. James's - 5 марта 2014
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата5 марта 2014
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1561-1570) на аукционе Spink - 2 декабря 2013
ПродавецSpink
Дата2 декабря 2013
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1561-1570) на аукционе Stack's - 16 августа 2013
Великобритания 1 крона без года (1561-1570) на аукционе Stack's - 16 августа 2013
ПродавецStack's
Дата16 августа 2013
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1561-1570) на аукционе Spink - 15 мая 2003
ПродавецSpink
Дата15 мая 2003
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Елизаветы I 1 крона без года (1561-1570)?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1 крона без года (1561-1570) составляет 15000 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона без года (1561-1570)?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона без года (1561-1570) основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 крона без года (1561-1570)?

Для продажи 1 крона без года (1561-1570) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Елизаветы IМонеты Великобритании 1561 годаВсе британские монетыбританские золотые монетыбританские монеты номиналом 1 кронаНумизматические аукционы