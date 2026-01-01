flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

Монеты Великобритании 1561 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен без года (1559-1578)Решетка без цепей
Средняя цена86000 $
Продажи
07
Аверс
Реверс
Соверен без года (1559-1600)Цепи на опускной решетке
Средняя цена27000 $
Продажи
0261
Аверс
Реверс
Энджел без года (1559-1578)Обводка линией
Средняя цена7800 $
Продажи
018
Аверс
Реверс
Энджел без года (1559-1578)Обводка точками с одной стороны
Средняя цена8700 $
Продажи
07
Аверс
Реверс
Энджел без года (1559-1603)Обводка точками
Средняя цена6300 $
Продажи
0215
Аверс
Реверс
Энджел без года (1559-1578)Корабль влево
Средняя цена6000 $
Продажи
020
Аверс
Реверс
1/2 энджела без года (1559-1578)Обводка линией
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
1/2 энджела без года (1559-1578)"Z.HIB"
Средняя цена8200 $
Продажи
02
Аверс
Реверс
1/2 энджела без года (1559-1578)Обводка точками
Средняя цена6300 $
Продажи
068
Аверс
Реверс
1/2 энджела без года (1559-1578)Обводка точками. Без "E"
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
1/4 энджела без года (1559-1578)
Средняя цена3700 $
Продажи
073
Аверс
Реверс
1/2 фунта без года (1559-1578)Обводка линией
Средняя цена30000 $
Продажи
03
Аверс
Реверс
1/2 фунта без года (1559-1578)Обводка точками
Средняя цена7300 $
Продажи
0154
Аверс
Реверс
1/2 фунта без года (1559-1578)Малый портрет
Средняя цена7600 $
Продажи
02
Аверс
Реверс
1/2 фунта без года (1559-1578)Широкий бюст
Средняя цена7200 $
Продажи
032
Аверс
Реверс
1/2 фунта без года (1561-1570)
Средняя цена20000 $
Продажи
057
Аверс
Реверс
1 крона без года (1559-1578)Обводка линией
Средняя цена23000 $
Продажи
01
Аверс
Реверс
1 крона без года (1559-1578)Обводка точками
Средняя цена4400 $
Продажи
031
Аверс
Реверс
1 крона без года (1559-1578)Широкий бюст
Средняя цена4900 $
Продажи
09
Аверс
Реверс
1 крона без года (1561-1570)
Средняя цена15000 $
Продажи
014
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578)Обводка линией
Средняя цена30000 $
Продажи
01
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578)Обводка точками
Средняя цена5200 $
Продажи
031
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578)Широкий бюст
Средняя цена3100 $
Продажи
011
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) без года (1561-1570)
Средняя цена22000 $
Продажи
07
Категория
Год
Поиск