flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

1/4 энджела без года (1559-1578) (Великобритания, Елизавета I)

Аверс монеты - 1/4 энджела без года (1559-1578) - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета IРеверс монеты - 1/4 энджела без года (1559-1578) - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,994)
  • Вес1,3 гр
  • Чистого золота (0,0415 oz) 1,2922 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЕлизавета I
  • Номинал1/4 энджела
  • Годбез года (1559-1578)
  • ПравительЕлизавета I (Королева Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:3700 USD
График аукционных продаж 1/4 энджела без года (1559-1578) - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета I
Цены на аукционах (70)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/4 энджела без года (1559-1578) года. Это золотая монета периода Елизаветы I. Рекорд цены принадлежит лоту 1 проданному на аукционе Spink за 5800 GBP. Торги состоялись 28 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1/4 энджела без года (1559-1578) на аукционе Spink - 10 декабря 2025
ПродавецSpink
Дата10 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
2261 $
Цена в валюте аукциона 1700 GBP
Великобритания 1/4 энджела без года (1559-1578) на аукционе Spink - 30 сентября 2025
Великобритания 1/4 энджела без года (1559-1578) на аукционе Spink - 30 сентября 2025
ПродавецSpink
Дата30 сентября 2025
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/4 энджела без года (1559-1578) на аукционе Spink - 30 сентября 2025
Великобритания 1/4 энджела без года (1559-1578) на аукционе Spink - 30 сентября 2025
ПродавецSpink
Дата30 сентября 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
6449 $
Цена в валюте аукциона 4800 GBP
Великобритания 1/4 энджела без года (1559-1578) на аукционе Stack's - 26 августа 2025
Великобритания 1/4 энджела без года (1559-1578) на аукционе Stack's - 26 августа 2025
ПродавецStack's
Дата26 августа 2025
СохранностьXF40 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/4 энджела без года (1559-1578) на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 9 июля 2025
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата9 июля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/4 энджела без года (1559-1578) на аукционе Heritage - 22 января 2025
Великобритания 1/4 энджела без года (1559-1578) на аукционе Heritage - 22 января 2025
ПродавецHeritage
Дата22 января 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/4 энджела без года (1559-1578) на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 17 сентября 2024
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата17 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/4 энджела без года (1559-1578) на аукционе Heritage - 17 августа 2024
Великобритания 1/4 энджела без года (1559-1578) на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/4 энджела без года (1559-1578) на аукционе NOONANS - 27 июня 2024
ПродавецNOONANS
Дата27 июня 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/4 энджела без года (1559-1578) на аукционе Spink - 4 апреля 2024
ПродавецSpink
Дата4 апреля 2024
СохранностьAU50 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/4 энджела без года (1559-1578) на аукционе St James’s - 27 марта 2024
ПродавецSt James’s
Дата27 марта 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/4 энджела без года (1559-1578) на аукционе NOONANS - 7 февраля 2024
ПродавецNOONANS
Дата7 февраля 2024
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/4 энджела без года (1559-1578) на аукционе St James’s - 27 сентября 2023
ПродавецSt James’s
Дата27 сентября 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/4 энджела без года (1559-1578) на аукционе St James’s - 27 сентября 2023
ПродавецSt James’s
Дата27 сентября 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/4 энджела без года (1559-1578) на аукционе Heritage - 20 июля 2023
Великобритания 1/4 энджела без года (1559-1578) на аукционе Heritage - 20 июля 2023
ПродавецHeritage
Дата20 июля 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/4 энджела без года (1559-1578) на аукционе St James’s - 28 июня 2023
ПродавецSt James’s
Дата28 июня 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/4 энджела без года (1559-1578) на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/4 энджела без года (1559-1578) на аукционе CNG - 11 января 2023
ПродавецCNG
Дата11 января 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/4 энджела без года (1559-1578) на аукционе SINCONA - 24 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/4 энджела без года (1559-1578) на аукционе St James’s - 14 июня 2022
ПродавецSt James’s
Дата14 июня 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/4 энджела без года (1559-1578) на аукционе St James’s - 14 июня 2022
ПродавецSt James’s
Дата14 июня 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Елизаветы I 1/4 энджела без года (1559-1578)?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1/4 энджела без года (1559-1578) составляет 3700 USD. В монете содержится 1,2922 гр чистого золота, поэтому ниже 196,4 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/4 энджела без года (1559-1578)?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/4 энджела без года (1559-1578) основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/4 энджела без года (1559-1578)?

Для продажи 1/4 энджела без года (1559-1578) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Елизаветы IМонеты Великобритании 1559 годаВсе британские монетыбританские золотые монетыбританские монеты номиналом 1/4 энджелаНумизматические аукционы