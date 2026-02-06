flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

1/2 энджела без года (1559-1578). Обводка линией (Великобритания, Елизавета I)

Разновидность: Обводка линией

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,994)
  • Вес2,6 гр
  • Чистого золота (0,0831 oz) 2,5844 гр
  • Диаметр20,5 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЕлизавета I
  • Номинал1/2 энджела
  • Годбез года (1559-1578)
  • ПравительЕлизавета I (Королева Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (0)Разновидности (4)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

