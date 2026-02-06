ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952
1/2 энджела без года (1559-1578). Обводка линией (Великобритания, Елизавета I)
Разновидность: Обводка линией
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,994)
- Вес2,6 гр
- Чистого золота (0,0831 oz) 2,5844 гр
- Диаметр20,5 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЕлизавета I
- Номинал1/2 энджела
- Годбез года (1559-1578)
- ПравительЕлизавета I (Королева Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
