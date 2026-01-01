flag
Золотые монеты 1/2 энджела Елизаветы I - Великобритания

1/2 энджела 1559

ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1559-1578)Обводка линией00без года (1559-1578)"Z.HIB"02без года (1559-1578)Обводка точками068без года (1559-1578)Обводка точками. Без "E"00
