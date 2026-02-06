1/2 энджела без года (1559-1578). Обводка точками (Великобритания, Елизавета I)
Разновидность: Обводка точками
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,994)
- Вес2,6 гр
- Чистого золота (0,0831 oz) 2,5844 гр
- Диаметр20,5 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЕлизавета I
- Номинал1/2 энджела
- Годбез года (1559-1578)
- ПравительЕлизавета I (Королева Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 энджела без года (1559-1578) года. Обводка точками. Это золотая монета периода Елизаветы I. Рекорд цены принадлежит лоту 30215 проданному на аукционе Heritage Auctions за 16800 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.
Сколько стоит золотая монета Елизаветы I 1/2 энджела без года (1559-1578), разновидность - обводка точками?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1/2 энджела без года (1559-1578), разновидность - обводка точками, составляет 6300 USD. В монете содержится 2,5844 гр чистого золота, поэтому ниже 393,27 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 энджела без года (1559-1578), вариант - обводка точками?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 энджела без года (1559-1578), вариант - обводка точками, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1/2 энджела без года (1559-1578). Обводка точками?
Для продажи 1/2 энджела без года (1559-1578) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.