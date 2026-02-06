flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

1/2 энджела без года (1559-1578). Обводка точками (Великобритания, Елизавета I)

Разновидность: Обводка точками

Аверс монеты - 1/2 энджела без года (1559-1578) Обводка точками - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета IРеверс монеты - 1/2 энджела без года (1559-1578) Обводка точками - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета I

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,994)
  • Вес2,6 гр
  • Чистого золота (0,0831 oz) 2,5844 гр
  • Диаметр20,5 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЕлизавета I
  • Номинал1/2 энджела
  • Годбез года (1559-1578)
  • ПравительЕлизавета I (Королева Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:6300 USD
График аукционных продаж 1/2 энджела без года (1559-1578) Обводка точками - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета I
Цены на аукционах (67)Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 энджела без года (1559-1578) года. Обводка точками. Это золотая монета периода Елизаветы I. Рекорд цены принадлежит лоту 30215 проданному на аукционе Heritage Auctions за 16800 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1/2 энджела без года (1559-1578) на аукционе Spink - 10 декабря 2025
ПродавецSpink
Дата10 декабря 2025
СохранностьXF
Цена
5055 $
Цена в валюте аукциона 3800 GBP
Великобритания 1/2 энджела без года (1559-1578) на аукционе The Coinery - 23 ноября 2025
ПродавецThe Coinery
Дата23 ноября 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
9286 $
Цена в валюте аукциона 7100 GBP
Великобритания 1/2 энджела без года (1559-1578) на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 31 октября 2025
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата31 октября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 энджела без года (1559-1578) на аукционе Spink - 30 сентября 2025
ПродавецSpink
Дата30 сентября 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Великобритания 1/2 энджела без года (1559-1578) на аукционе Spink - 30 сентября 2025
ПродавецSpink
Дата30 сентября 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Великобритания 1/2 энджела без года (1559-1578) на аукционе Stack's - 13 марта 2025
ПродавецStack's
Дата13 марта 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Великобритания 1/2 энджела без года (1559-1578) на аукционе NOONANS - 19 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата19 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 энджела без года (1559-1578) на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 мая 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата8 мая 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 энджела без года (1559-1578) на аукционе NOONANS - 16 апреля 2024
ПродавецNOONANS
Дата16 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 энджела без года (1559-1578) на аукционе Goldberg - 31 января 2024
ПродавецGoldberg
Дата31 января 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Великобритания 1/2 энджела без года (1559-1578) на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Великобритания 1/2 энджела без года (1559-1578) на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Великобритания 1/2 энджела без года (1559-1578) на аукционе SINCONA - 24 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Великобритания 1/2 энджела без года (1559-1578) на аукционе St James’s - 14 июня 2022
ПродавецSt James’s
Дата14 июня 2022
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 1/2 энджела без года (1559-1578) на аукционе Heritage - 7 мая 2022
ПродавецHeritage
Дата7 мая 2022
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Великобритания 1/2 энджела без года (1559-1578) на аукционе SINCONA - 21 ноября 2021
ПродавецSINCONA
Дата21 ноября 2021
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Великобритания 1/2 энджела без года (1559-1578) на аукционе Spink - 28 сентября 2021
ПродавецSpink
Дата28 сентября 2021
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Великобритания 1/2 энджела без года (1559-1578) на аукционе Spink - 28 сентября 2021
ПродавецSpink
Дата28 сентября 2021
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Великобритания 1/2 энджела без года (1559-1578) на аукционе St James’s - 23 сентября 2021
ПродавецSt James’s
Дата23 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 энджела без года (1559-1578) на аукционе St James’s - 23 сентября 2021
ПродавецSt James’s
Дата23 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 энджела без года (1559-1578) на аукционе St James’s - 23 сентября 2021
ПродавецSt James’s
Дата23 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Сколько стоит золотая монета Елизаветы I 1/2 энджела без года (1559-1578), разновидность - обводка точками?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1/2 энджела без года (1559-1578), разновидность - обводка точками, составляет 6300 USD. В монете содержится 2,5844 гр чистого золота, поэтому ниже 393,27 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 энджела без года (1559-1578), вариант - обводка точками?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 энджела без года (1559-1578), вариант - обводка точками, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 энджела без года (1559-1578). Обводка точками?

Для продажи 1/2 энджела без года (1559-1578) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

