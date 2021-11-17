Соверен без года (1559-1600). Цепи на опускной решетке (Великобритания, Елизавета I)

Сколько стоит золотая монета Елизаветы I соверен без года (1559-1600), разновидность - цепи на опускной решетке? По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты соверен без года (1559-1600), разновидность - цепи на опускной решетке, составляет 27000 USD. В монете содержится 15,4723 гр чистого золота, поэтому ниже 2372,6 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен без года (1559-1600), вариант - цепи на опускной решетке? Информация о текущей стоимости британской монеты соверен без года (1559-1600), вариант - цепи на опускной решетке, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.