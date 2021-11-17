flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

Соверен без года (1559-1600). Цепи на опускной решетке (Великобритания, Елизавета I)

Разновидность: Цепи на опускной решетке

Аверс монеты - Соверен без года (1559-1600) Цепи на опускной решетке - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета IРеверс монеты - Соверен без года (1559-1600) Цепи на опускной решетке - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета I

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,995)
  • Вес15,55 гр
  • Чистого золота (0,4974 oz) 15,4723 гр
  • Диаметр43 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЕлизавета I
  • НоминалСоверен
  • Годбез года (1559-1600)
  • ПравительЕлизавета I (Королева Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:27000 USD
График аукционных продаж Соверен без года (1559-1600) Цепи на опускной решетке - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета I
Цены на аукционах (255)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты соверен без года (1559-1600) года. Цепи на опускной решетке. Это золотая монета периода Елизаветы I. Рекорд цены принадлежит лоту 6 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 140000 GBP. Торги состоялись 17 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Соверен без года (1559-1600) на аукционе Spink - 30 января 2026
ПродавецSpink
Дата30 января 2026
СохранностьVF
Цена
19328 $
Цена в валюте аукциона 14000 GBP
Великобритания Соверен без года (1559-1600) на аукционе New York Sale - 15 января 2026
ПродавецNew York Sale
Дата15 января 2026
СохранностьMS61 PCGS
Цена
61250 $
Цена в валюте аукциона 61250 USD
Великобритания Соверен без года (1559-1600) на аукционе St James’s - 14 января 2026
ПродавецSt James’s
Дата14 января 2026
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Соверен без года (1559-1600) на аукционе St James’s - 14 января 2026
ПродавецSt James’s
Дата14 января 2026
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Соверен без года (1559-1600) на аукционе St James’s - 14 января 2026
ПродавецSt James’s
Дата14 января 2026
СохранностьAU55 NGC
Цена
Великобритания Соверен без года (1559-1600) на аукционе Numismatica Genevensis - 24 ноября 2025
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата24 ноября 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Соверен без года (1559-1600) на аукционе GINZA - 15 ноября 2025
ПродавецGINZA
Дата15 ноября 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Соверен без года (1559-1600) на аукционе Coin Cabinet - 23 октября 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата23 октября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Соверен без года (1559-1600) на аукционе Künker - 7 октября 2025
ПродавецKünker
Дата7 октября 2025
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Соверен без года (1559-1600) на аукционе Spink - 30 сентября 2025
Великобритания Соверен без года (1559-1600) на аукционе Spink - 30 сентября 2025
ПродавецSpink
Дата30 сентября 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Соверен без года (1559-1600) на аукционе Spink - 30 сентября 2025
Великобритания Соверен без года (1559-1600) на аукционе Spink - 30 сентября 2025
ПродавецSpink
Дата30 сентября 2025
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Соверен без года (1559-1600) на аукционе Spink - 30 сентября 2025
Великобритания Соверен без года (1559-1600) на аукционе Spink - 30 сентября 2025
ПродавецSpink
Дата30 сентября 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Соверен без года (1559-1600) на аукционе Spink - 30 сентября 2025
Великобритания Соверен без года (1559-1600) на аукционе Spink - 30 сентября 2025
ПродавецSpink
Дата30 сентября 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Соверен без года (1559-1600) на аукционе Spink - 30 сентября 2025
ПродавецSpink
Дата30 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания Соверен без года (1559-1600) на аукционе Spink - 30 сентября 2025
Великобритания Соверен без года (1559-1600) на аукционе Spink - 30 сентября 2025
ПродавецSpink
Дата30 сентября 2025
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Соверен без года (1559-1600) на аукционе Spink - 30 сентября 2025
Великобритания Соверен без года (1559-1600) на аукционе Spink - 30 сентября 2025
ПродавецSpink
Дата30 сентября 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Соверен без года (1559-1600) на аукционе Spink - 30 сентября 2025
Великобритания Соверен без года (1559-1600) на аукционе Spink - 30 сентября 2025
ПродавецSpink
Дата30 сентября 2025
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Соверен без года (1559-1600) на аукционе St James’s - 24 сентября 2025
ПродавецSt James’s
Дата24 сентября 2025
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Соверен без года (1559-1600) на аукционе Heritage - 29 августа 2025
Великобритания Соверен без года (1559-1600) на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Соверен без года (1559-1600) на аукционе Stack's - 26 августа 2025
Великобритания Соверен без года (1559-1600) на аукционе Stack's - 26 августа 2025
ПродавецStack's
Дата26 августа 2025
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Соверен без года (1559-1600) на аукционе St James’s - 15 июля 2025
ПродавецSt James’s
Дата15 июля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Елизаветы I соверен без года (1559-1600), разновидность - цепи на опускной решетке?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты соверен без года (1559-1600), разновидность - цепи на опускной решетке, составляет 27000 USD. В монете содержится 15,4723 гр чистого золота, поэтому ниже 2372,6 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен без года (1559-1600), вариант - цепи на опускной решетке?

Информация о текущей стоимости британской монеты соверен без года (1559-1600), вариант - цепи на опускной решетке, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен без года (1559-1600). Цепи на опускной решетке?

Для продажи соверен без года (1559-1600) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Елизаветы IМонеты Великобритании 1559 годаВсе британские монетыбританские золотые монетыбританские монеты номиналом СоверенНумизматические аукционы