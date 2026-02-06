1 крона без года (1559-1578). Широкий бюст (Великобритания, Елизавета I)

Сколько стоит золотая монета Елизаветы I 1 крона без года (1559-1578), разновидность - широкий бюст? По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1 крона без года (1559-1578), разновидность - широкий бюст, составляет 4900 USD. В монете содержится 2,813 гр чистого золота, поэтому ниже 427,82 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона без года (1559-1578), вариант - широкий бюст? Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона без года (1559-1578), вариант - широкий бюст, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.