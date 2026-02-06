flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

Соверен без года (1559-1578). Решетка без цепей (Великобритания, Елизавета I)

Разновидность: Решетка без цепей

Аверс монеты - Соверен без года (1559-1578) Решетка без цепей - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета IРеверс монеты - Соверен без года (1559-1578) Решетка без цепей - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета I

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,995)
  • Вес15,55 гр
  • Чистого золота (0,4974 oz) 15,4723 гр
  • Диаметр43 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЕлизавета I
  • НоминалСоверен
  • Годбез года (1559-1578)
  • ПравительЕлизавета I (Королева Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:86000 USD
График аукционных продаж Соверен без года (1559-1578) Решетка без цепей - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета I
Цены на аукционах (7)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты соверен без года (1559-1578) года. Решетка без цепей. Это золотая монета периода Елизаветы I. Рекорд цены принадлежит лоту 1 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 140000 GBP. Торги состоялись 17 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Соверен без года (1559-1578) на аукционе Spink - 30 сентября 2025
ПродавецSpink
Дата30 сентября 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
64494 $
Цена в валюте аукциона 48000 GBP
Великобритания Соверен без года (1559-1578) на аукционе DNW - 17 ноября 2021
ПродавецDNW
Дата17 ноября 2021
СохранностьAU
Цена
187954 $
Цена в валюте аукциона 140000 GBP
Великобритания Соверен без года (1559-1578) на аукционе Baldwin's of St. James's - 15 октября 2020
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата15 октября 2020
СохранностьVF
Цена
Великобритания Соверен без года (1559-1578) на аукционе Heritage - 10 сентября 2014
ПродавецHeritage
Дата10 сентября 2014
СохранностьDETAILS NCS
Цена
Великобритания Соверен без года (1559-1578) на аукционе CNG - 9 октября 2013
ПродавецCNG
Дата9 октября 2013
СохранностьF
Цена
Великобритания Соверен без года (1559-1578) на аукционе Spink - 22 июня 2011
ПродавецSpink
Дата22 июня 2011
СохранностьXF
Цена
Великобритания Соверен без года (1559-1578) на аукционе Spink - 15 апреля 2004
ПродавецSpink
Дата15 апреля 2004
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит золотая монета Елизаветы I соверен без года (1559-1578), разновидность - решетка без цепей?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты соверен без года (1559-1578), разновидность - решетка без цепей, составляет 86000 USD. В монете содержится 15,4723 гр чистого золота, поэтому ниже 2372,6 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен без года (1559-1578), вариант - решетка без цепей?

Информация о текущей стоимости британской монеты соверен без года (1559-1578), вариант - решетка без цепей, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен без года (1559-1578). Решетка без цепей?

Для продажи соверен без года (1559-1578) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

