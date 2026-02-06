Соверен без года (1559-1578). Решетка без цепей (Великобритания, Елизавета I)
Разновидность: Решетка без цепей
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,995)
- Вес15,55 гр
- Чистого золота (0,4974 oz) 15,4723 гр
- Диаметр43 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЕлизавета I
- НоминалСоверен
- Годбез года (1559-1578)
- ПравительЕлизавета I (Королева Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
