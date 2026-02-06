Энджел без года (1559-1578). Обводка точками с одной стороны (Великобритания, Елизавета I)
Разновидность: Обводка точками с одной стороны
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,994)
- Вес5,2 гр
- Чистого золота (0,1662 oz) 5,1688 гр
- Диаметр29 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЕлизавета I
- НоминалЭнджел
- Годбез года (1559-1578)
- ПравительЕлизавета I (Королева Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты энджел без года (1559-1578) года. Обводка точками с одной стороны. Это золотая монета периода Елизаветы I. Рекорд цены принадлежит лоту 390 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 11000 GBP. Торги состоялись 1 октября 2012.
Сколько стоит золотая монета Елизаветы I энджел без года (1559-1578), разновидность - обводка точками с одной стороны?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты энджел без года (1559-1578), разновидность - обводка точками с одной стороны, составляет 8700 USD. В монете содержится 5,1688 гр чистого золота, поэтому ниже 786,54 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене энджел без года (1559-1578), вариант - обводка точками с одной стороны?
Информация о текущей стоимости британской монеты энджел без года (1559-1578), вариант - обводка точками с одной стороны, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету энджел без года (1559-1578). Обводка точками с одной стороны?
