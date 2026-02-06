flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

Энджел без года (1559-1578). Обводка точками с одной стороны (Великобритания, Елизавета I)

Разновидность: Обводка точками с одной стороны

Аверс монеты - Энджел без года (1559-1578) Обводка точками с одной стороны - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета IРеверс монеты - Энджел без года (1559-1578) Обводка точками с одной стороны - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета I

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,994)
  • Вес5,2 гр
  • Чистого золота (0,1662 oz) 5,1688 гр
  • Диаметр29 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЕлизавета I
  • НоминалЭнджел
  • Годбез года (1559-1578)
  • ПравительЕлизавета I (Королева Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:8700 USD
График аукционных продаж Энджел без года (1559-1578) Обводка точками с одной стороны - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета I
Цены на аукционах (7)Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты энджел без года (1559-1578) года. Обводка точками с одной стороны. Это золотая монета периода Елизаветы I. Рекорд цены принадлежит лоту 390 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 11000 GBP. Торги состоялись 1 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Энджел без года (1559-1578) на аукционе Auction World - 16 октября 2022
ПродавецAuction World
Дата16 октября 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
2823 $
Цена в валюте аукциона 420000 JPY
Великобритания Энджел без года (1559-1578) на аукционе St James’s - 14 июня 2022
ПродавецSt James’s
Дата14 июня 2022
СохранностьF
Цена
2066 $
Цена в валюте аукциона 1700 GBP
Великобритания Энджел без года (1559-1578) на аукционе Schulman - 29 октября 2021
ПродавецSchulman
Дата29 октября 2021
СохранностьXF
Цена
Великобритания Энджел без года (1559-1578) на аукционе Auction World - 21 июля 2019
ПродавецAuction World
Дата21 июля 2019
СохранностьMS63 NGC
Цена
Великобритания Энджел без года (1559-1578) на аукционе Heritage - 8 января 2018
ПродавецHeritage
Дата8 января 2018
СохранностьMS63 NGC
Цена
Великобритания Энджел без года (1559-1578) на аукционе Baldwin's of St. James's - 1 октября 2012
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата1 октября 2012
СохранностьXF
Цена
Великобритания Энджел без года (1559-1578) на аукционе Teutoburger - 29 октября 2011
ПродавецTeutoburger
Дата29 октября 2011
СохранностьXF
Цена
Сколько стоит золотая монета Елизаветы I энджел без года (1559-1578), разновидность - обводка точками с одной стороны?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты энджел без года (1559-1578), разновидность - обводка точками с одной стороны, составляет 8700 USD. В монете содержится 5,1688 гр чистого золота, поэтому ниже 786,54 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене энджел без года (1559-1578), вариант - обводка точками с одной стороны?

Информация о текущей стоимости британской монеты энджел без года (1559-1578), вариант - обводка точками с одной стороны, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету энджел без года (1559-1578). Обводка точками с одной стороны?

Для продажи энджел без года (1559-1578) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

