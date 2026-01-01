flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

Золотые монеты Энджел Елизаветы I - Великобритания

type-coin
type-coin

Энджел 1559

ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1559-1578)Обводка линией018без года (1559-1578)Обводка точками с одной стороны07без года (1559-1603)Обводка точками0215без года (1559-1578)Корабль влево020
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Елизаветы IВсе британские монетыбританские монеты номиналом ЭнджелНумизматические аукционы