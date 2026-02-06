flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

Энджел без года (1559-1578). Корабль влево (Великобритания, Елизавета I)

Разновидность: Корабль влево

Аверс монеты - Энджел без года (1559-1578) Корабль влево - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета IРеверс монеты - Энджел без года (1559-1578) Корабль влево - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета I

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,994)
  • Вес5,2 гр
  • Чистого золота (0,1662 oz) 5,1688 гр
  • Диаметр29 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЕлизавета I
  • НоминалЭнджел
  • Годбез года (1559-1578)
  • ПравительЕлизавета I (Королева Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:6000 USD
График аукционных продаж Энджел без года (1559-1578) Корабль влево - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета I
Цены на аукционах (20)Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты энджел без года (1559-1578) года. Корабль влево. Это золотая монета периода Елизаветы I. Рекорд цены принадлежит лоту 16 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 12250 GBP. Торги состоялись 15 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Энджел без года (1559-1578) на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
10800 $
Цена в валюте аукциона 10800 USD
Великобритания Энджел без года (1559-1578) на аукционе Stack's - 26 августа 2025
ПродавецStack's
Дата26 августа 2025
СохранностьAU55 PCGS
Цена
4800 $
Цена в валюте аукциона 4800 USD
Великобритания Энджел без года (1559-1578) на аукционе Savoca Numismatik - 14 октября 2024
ПродавецSavoca Numismatik
Дата14 октября 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Великобритания Энджел без года (1559-1578) на аукционе SINCONA - 24 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2022
СохранностьAU55 NGC
Цена
Великобритания Энджел без года (1559-1578) на аукционе GINZA - 10 октября 2022
ПродавецGINZA
Дата10 октября 2022
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
Великобритания Энджел без года (1559-1578) на аукционе St James’s - 14 июня 2022
ПродавецSt James’s
Дата14 июня 2022
СохранностьVF
Цена
Великобритания Энджел без года (1559-1578) на аукционе St James’s - 14 июня 2022
ПродавецSt James’s
Дата14 июня 2022
СохранностьVF
Цена
Великобритания Энджел без года (1559-1578) на аукционе Spink - 28 сентября 2021
ПродавецSpink
Дата28 сентября 2021
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Великобритания Энджел без года (1559-1578) на аукционе Baldwin's of St. James's - 15 октября 2020
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата15 октября 2020
СохранностьXF
Цена
Великобритания Энджел без года (1559-1578) на аукционе Baldwin's of St. James's - 15 октября 2020
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата15 октября 2020
СохранностьVF
Цена
Великобритания Энджел без года (1559-1578) на аукционе Baldwin's of St. James's - 15 октября 2020
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата15 октября 2020
СохранностьXF
Цена
Великобритания Энджел без года (1559-1578) на аукционе DNW - 19 сентября 2019
ПродавецDNW
Дата19 сентября 2019
СохранностьXF
Цена
Великобритания Энджел без года (1559-1578) на аукционе DNW - 25 апреля 2019
ПродавецDNW
Дата25 апреля 2019
СохранностьVF
Цена
Великобритания Энджел без года (1559-1578) на аукционе Heritage - 19 апреля 2016
ПродавецHeritage
Дата19 апреля 2016
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Великобритания Энджел без года (1559-1578) на аукционе DNW - 18 сентября 2015
ПродавецDNW
Дата18 сентября 2015
СохранностьVF
Цена
Великобритания Энджел без года (1559-1578) на аукционе Spink - 2 декабря 2013
ПродавецSpink
Дата2 декабря 2013
СохранностьVF
Цена
Великобритания Энджел без года (1559-1578) на аукционе Spink - 13 декабря 2011
ПродавецSpink
Дата13 декабря 2011
СохранностьVF
Цена
Великобритания Энджел без года (1559-1578) на аукционе Spink - 5 мая 2005
ПродавецSpink
Дата5 мая 2005
СохранностьXF
Цена
Великобритания Энджел без года (1559-1578) на аукционе Spink - 8 октября 2003
ПродавецSpink
Дата8 октября 2003
СохранностьVF
Цена
Великобритания Энджел без года (1559-1578) на аукционе Spink - 8 октября 2003
ПродавецSpink
Дата8 октября 2003
СохранностьF
Цена
Сколько стоит золотая монета Елизаветы I энджел без года (1559-1578), разновидность - корабль влево?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты энджел без года (1559-1578), разновидность - корабль влево, составляет 6000 USD. В монете содержится 5,1688 гр чистого золота, поэтому ниже 786,54 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене энджел без года (1559-1578), вариант - корабль влево?

Информация о текущей стоимости британской монеты энджел без года (1559-1578), вариант - корабль влево, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету энджел без года (1559-1578). Корабль влево?

Для продажи энджел без года (1559-1578) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

