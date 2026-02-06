Энджел без года (1559-1578). Корабль влево (Великобритания, Елизавета I)
Разновидность: Корабль влево
Фотография: Baldwin's of St. James's
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,994)
- Вес5,2 гр
- Чистого золота (0,1662 oz) 5,1688 гр
- Диаметр29 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЕлизавета I
- НоминалЭнджел
- Годбез года (1559-1578)
- ПравительЕлизавета I (Королева Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты энджел без года (1559-1578) года. Корабль влево. Это золотая монета периода Елизаветы I. Рекорд цены принадлежит лоту 16 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 12250 GBP. Торги состоялись 15 октября 2020.
Сколько стоит золотая монета Елизаветы I энджел без года (1559-1578), разновидность - корабль влево?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты энджел без года (1559-1578), разновидность - корабль влево, составляет 6000 USD. В монете содержится 5,1688 гр чистого золота, поэтому ниже 786,54 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене энджел без года (1559-1578), вариант - корабль влево?
Информация о текущей стоимости британской монеты энджел без года (1559-1578), вариант - корабль влево, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету энджел без года (1559-1578). Корабль влево?
Для продажи энджел без года (1559-1578) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.