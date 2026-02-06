flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

Энджел без года (1559-1578). Обводка линией (Великобритания, Елизавета I)

Разновидность: Обводка линией

Аверс монеты - Энджел без года (1559-1578) Обводка линией - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета IРеверс монеты - Энджел без года (1559-1578) Обводка линией - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,994)
  • Вес5,2 гр
  • Чистого золота (0,1662 oz) 5,1688 гр
  • Диаметр29 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЕлизавета I
  • НоминалЭнджел
  • Годбез года (1559-1578)
  • ПравительЕлизавета I (Королева Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:7800 USD
График аукционных продаж Энджел без года (1559-1578) Обводка линией - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета I
Цены на аукционах (18)Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты энджел без года (1559-1578) года. Обводка линией. Это золотая монета периода Елизаветы I. Рекорд цены принадлежит лоту 612 проданному на аукционе Spink за 8000 GBP. Торги состоялись 2 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Энджел без года (1559-1578) на аукционе London Coins - 3 сентября 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
11958 $
Цена в валюте аукциона 9500 GBP
Великобритания Энджел без года (1559-1578) на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 12 июля 2022
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата12 июля 2022
СохранностьF
Цена
2139 $
Цена в валюте аукциона 1800 GBP
Великобритания Энджел без года (1559-1578) на аукционе St James’s - 14 июня 2022
ПродавецSt James’s
Дата14 июня 2022
СохранностьF
Цена
Великобритания Энджел без года (1559-1578) на аукционе St James’s - 14 июня 2022
ПродавецSt James’s
Дата14 июня 2022
СохранностьVF
Цена
Великобритания Энджел без года (1559-1578) на аукционе SINCONA - 16 мая 2022
ПродавецSINCONA
Дата16 мая 2022
СохранностьMS62 NGC
Цена
Великобритания Энджел без года (1559-1578) на аукционе Sovereign Rarities - 27 апреля 2021
ПродавецSovereign Rarities
Дата27 апреля 2021
СохранностьMS62 NGC
Цена
Великобритания Энджел без года (1559-1578) на аукционе Baldwin's of St. James's - 15 октября 2020
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата15 октября 2020
СохранностьVF
Цена
Великобритания Энджел без года (1559-1578) на аукционе Baldwin's of St. James's - 15 октября 2020
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата15 октября 2020
СохранностьXF
Цена
Великобритания Энджел без года (1559-1578) на аукционе Spink - 15 сентября 2020
ПродавецSpink
Дата15 сентября 2020
СохранностьF
Цена
Великобритания Энджел без года (1559-1578) на аукционе Sovereign Rarities - 24 сентября 2019
ПродавецSovereign Rarities
Дата24 сентября 2019
СохранностьVF
Цена
Великобритания Энджел без года (1559-1578) на аукционе DNW - 19 сентября 2019
ПродавецDNW
Дата19 сентября 2019
СохранностьVF
Цена
Великобритания Энджел без года (1559-1578) на аукционе CNG - 10 января 2018
ПродавецCNG
Дата10 января 2018
СохранностьXF
Цена
Великобритания Энджел без года (1559-1578) на аукционе Morton & Eden - 8 декабря 2017
ПродавецMorton & Eden
Дата8 декабря 2017
СохранностьVF
Цена
Великобритания Энджел без года (1559-1578) на аукционе Spink - 14 мая 2015
ПродавецSpink
Дата14 мая 2015
СохранностьXF
Цена
Великобритания Энджел без года (1559-1578) на аукционе Heritage - 6 января 2014
ПродавецHeritage
Дата6 января 2014
СохранностьAU50 NGC
Цена
Великобритания Энджел без года (1559-1578) на аукционе Spink - 2 декабря 2013
ПродавецSpink
Дата2 декабря 2013
СохранностьVF
Цена
Великобритания Энджел без года (1559-1578) на аукционе Spink - 24 июня 2010
ПродавецSpink
Дата24 июня 2010
СохранностьVF
Цена
Великобритания Энджел без года (1559-1578) на аукционе Spink - 30 ноября 2005
ПродавецSpink
Дата30 ноября 2005
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит золотая монета Елизаветы I энджел без года (1559-1578), разновидность - обводка линией?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты энджел без года (1559-1578), разновидность - обводка линией, составляет 7800 USD. В монете содержится 5,1688 гр чистого золота, поэтому ниже 786,54 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене энджел без года (1559-1578), вариант - обводка линией?

Информация о текущей стоимости британской монеты энджел без года (1559-1578), вариант - обводка линией, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету энджел без года (1559-1578). Обводка линией?

Для продажи энджел без года (1559-1578) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

