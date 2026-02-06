flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

1/2 фунта без года (1559-1578). Обводка точками (Великобритания, Елизавета I)

Разновидность: Обводка точками

Аверс монеты - 1/2 фунта без года (1559-1578) Обводка точками - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета IРеверс монеты - 1/2 фунта без года (1559-1578) Обводка точками - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета I

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,994)
  • Вес5,55 гр
  • Чистого золота (0,1774 oz) 5,5167 гр
  • Диаметр30 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЕлизавета I
  • Номинал1/2 фунта
  • Годбез года (1559-1578)
  • ПравительЕлизавета I (Королева Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:7300 USD
График аукционных продаж 1/2 фунта без года (1559-1578) Обводка точками - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета I
Цены на аукционах (147)Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 фунта без года (1559-1578) года. Обводка точками. Это золотая монета периода Елизаветы I. Рекорд цены принадлежит лоту 381 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 48000 USD. Торги состоялись 5 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
Великобритания 1/2 фунта без года (1559-1578) на аукционе St James’s - 14 января 2026
ПродавецSt James’s
Дата14 января 2026
СохранностьAU55 PCGS
Цена
22000 $
Цена в валюте аукциона 22000 USD
Великобритания 1/2 фунта без года (1559-1578) на аукционе Spink - 30 сентября 2025
ПродавецSpink
Дата30 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
4703 $
Цена в валюте аукциона 3500 GBP
Великобритания 1/2 фунта без года (1559-1578) на аукционе St James’s - 24 сентября 2025
ПродавецSt James’s
Дата24 сентября 2025
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 фунта без года (1559-1578) на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 16 сентября 2025
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата16 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 фунта без года (1559-1578) на аукционе Stack's - 26 августа 2025
ПродавецStack's
Дата26 августа 2025
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 фунта без года (1559-1578) на аукционе Spink - 3 апреля 2025
ПродавецSpink
Дата3 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 фунта без года (1559-1578) на аукционе Spink - 9 января 2025
ПродавецSpink
Дата9 января 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 фунта без года (1559-1578) на аукционе Rauch - 13 декабря 2024
ПродавецRauch
Дата13 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 фунта без года (1559-1578) на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 фунта без года (1559-1578) на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 10 июля 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата10 июля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 фунта без года (1559-1578) на аукционе Heritage - 9 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата9 июня 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 фунта без года (1559-1578) на аукционе Heritage - 10 мая 2024
ПродавецHeritage
Дата10 мая 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 фунта без года (1559-1578) на аукционе St James’s - 27 марта 2024
ПродавецSt James’s
Дата27 марта 2024
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 фунта без года (1559-1578) на аукционе Künker - 22 марта 2024
ПродавецKünker
Дата22 марта 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 фунта без года (1559-1578) на аукционе Spink - 27 января 2024
ПродавецSpink
Дата27 января 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 фунта без года (1559-1578) на аукционе Hess Divo - 13 декабря 2023
ПродавецHess Divo
Дата13 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 фунта без года (1559-1578) на аукционе Teutoburger - 4 декабря 2023
ПродавецTeutoburger
Дата4 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 фунта без года (1559-1578) на аукционе London Coins - 3 декабря 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 декабря 2023
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 фунта без года (1559-1578) на аукционе St James’s - 8 ноября 2023
ПродавецSt James’s
Дата8 ноября 2023
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Великобритания 1/2 фунта без года (1559-1578) на аукционе Auction World - 15 октября 2023
ПродавецAuction World
Дата15 октября 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 фунта без года (1559-1578) на аукционе CNG - 20 сентября 2023
ПродавецCNG
Дата20 сентября 2023
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Елизаветы I 1/2 фунта без года (1559-1578), разновидность - обводка точками?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1/2 фунта без года (1559-1578), разновидность - обводка точками, составляет 7300 USD. В монете содержится 5,5167 гр чистого золота, поэтому ниже 839,55 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 фунта без года (1559-1578), вариант - обводка точками?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 фунта без года (1559-1578), вариант - обводка точками, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 фунта без года (1559-1578). Обводка точками?

Для продажи 1/2 фунта без года (1559-1578) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

