flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578). Обводка линией (Великобритания, Елизавета I)

Разновидность: Обводка линией

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578) Обводка линией - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета IРеверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578) Обводка линией - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета I

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,994)
  • Вес1,4 гр
  • Чистого золота (0,0447 oz) 1,3916 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЕлизавета I
  • Номинал1/2 кроны (Полукрона)
  • Годбез года (1559-1578)
  • ПравительЕлизавета I (Королева Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:30000 USD
График аукционных продаж 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578) Обводка линией - цена золотой монеты - Великобритания, Елизавета I
Цены на аукционах (1)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578) года. Обводка линией. Это золотая монета периода Елизаветы I. Рекорд цены принадлежит лоту 7 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 23000 GBP. Торги состоялись 15 октября 2020.

Сохранность
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578) на аукционе Baldwin's of St. James's - 15 октября 2020
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата15 октября 2020
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Елизаветы I 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578), разновидность - обводка линией?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578), разновидность - обводка линией, составляет 30000 USD. В монете содержится 1,3916 гр чистого золота, поэтому ниже 211,54 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578), вариант - обводка линией?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578), вариант - обводка линией, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578). Обводка линией?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) без года (1559-1578) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Елизаветы IМонеты Великобритании 1559 годаВсе британские монетыбританские золотые монетыбританские монеты номиналом 1/2 кроны (Полукрона)Нумизматические аукционы